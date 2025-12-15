"Fue lo mejor que me pasó en mi vida": el recuerdo de los tucumanos que vieron de cerca a Kshamenk, la orca que murió en Mundo Marino

Mateo contó que al principio no estaba convencido del plan, pero que esa sensación cambió por completo al llegar al parque. “Fue lo mejor que viví en mi vida”, dijo con alegría, y agregó: “Durante la visita hice de todo lo que se pudo con mi padre, los dos estábamos fascinados con la orca. Fue algo muy gratificante, me encantaría volver a ir y recordar esos viejos tiempos donde uno como niño es mucho más feliz. A veces la vida de adulto es un poquito pesada y un poco más difícil”. Con nostalgia, concluyó: “Me gustaría volver a ser niño pero en esa época de mi vida”.