Santoral del 16 de diciembre: la conmovedora historia de San Albina de Cesarea, fe y martirio en tiempos de persecución

Una vida marcada por la fe

San Albina vivió en Cesarea, una de las ciudades más importantes del Oriente romano y un centro clave del cristianismo antiguo. Convertida al cristianismo en una época en la que profesar esa fe significaba desafiar al poder imperial, Albina se distinguió por su adhesión pública y firme a las enseñanzas de Cristo, algo que las autoridades consideraban un acto de desobediencia política y religiosa.