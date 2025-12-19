Qué es el “golpe da maquininha”: así funciona la estafa que afectó a un argentino en Brasil

Un turista argentino fue víctima de una estafa durante su estadía en Río de Janeiro, donde terminó pagando una suma exorbitante por una compra mínima. El hombre, de 41 años y residente en Países Bajos, relató que el episodio ocurrió mientras descansaba en la playa de Ipanema, uno de los sectores más visitados de la ciudad.
De acuerdo con la denuncia, el lunes aceptó la oferta de un vendedor ambulante que le vendía un paquete de cigarrillos por un valor cercano a los 55 reales. Al momento de abonar con tarjeta mediante pago sin contacto, se produjo una distracción: otro vendedor se acercó para entablar conversación y desviar su atención. En ese instante, el cobro habría sido manipulado.
El turista advirtió el engaño minutos después, cuando comprobó que en su cuenta figuraba un débito superior a los 19.000 reales, equivalente a unos U$S 3.400. Ante la sorpresa, pidió ayuda a efectivos del Grupo de Apoyo a los Turistas de la Guarda Municipal, quienes lo escoltaron hasta la División de Asistencia al Turista, donde radicó la denuncia correspondiente.
Según informaron medios locales, hasta ahora no se confirmó la identificación ni la detención de los presuntos responsables del hecho.
Una práctica fraudulenta habitual
El caso se inscribe en la modalidad conocida como “golpe de la maquinita”, una estafa que suele repetirse en zonas turísticas. La maniobra consiste en cargar montos muy superiores a los acordados en la terminal de cobro, aprovechando la distracción del cliente y, en muchos casos, la participación de más de una persona.
El uso del sistema “contactless” y la rapidez de la operación hacen que la víctima no siempre note el fraude en el momento.
Qué recomiendan las autoridades
Especialistas y fuerzas de seguridad aconsejan revisar atentamente el importe antes de confirmar cualquier pago electrónico y evitar entregar la tarjeta o perderla de vista. Si se detecta una irregularidad, recomiendan denunciar de inmediato ante la policía local y contactar al banco emisor para intentar bloquear o desconocer la transacción.