Qué es el “golpe da maquininha”: así funciona la estafa que afectó a un argentino en Brasil

De acuerdo con la denuncia, el lunes aceptó la oferta de un vendedor ambulante que le vendía un paquete de cigarrillos por un valor cercano a los 55 reales. Al momento de abonar con tarjeta mediante pago sin contacto, se produjo una distracción: otro vendedor se acercó para entablar conversación y desviar su atención. En ese instante, el cobro habría sido manipulado.