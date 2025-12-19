Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Las tormentas afectarán al sur y noroeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Jujuy y algunas localidades de Salta. En esas zonas se esperan descargas eléctricas frecuentes, posible caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y lluvias intensas en cortos lapsos, con acumulados estimados de entre 30 y 70 milímetros.