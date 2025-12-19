Secciones
Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en distintas regiones del país.

Hay alerta por tormentas y calor extremo en varias provincias La Capital
Hace 57 Min

A nada de que arranque el verano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas amarillas por tormentas, vientos fuertes y calor extremo en varias regiones del país. Según explicaron, se esperan fenómenos que pueden causar daños o interrumpir tus actividades diarias, por lo que difundieron recomendaciones para que la población esté prevenida.

Hay alerta amarilla por tormentas y  calor extremo en varias provincias

Las tormentas afectarán al sur y noroeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Jujuy y algunas localidades de Salta. En esas zonas se esperan descargas eléctricas frecuentes, posible caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y lluvias intensas en cortos lapsos, con acumulados estimados de entre 30 y 70 milímetros.

Además, el SMN emitió una alerta por vientos fuertes para el sur de Mendoza y el norte de Neuquén, que se mantendrá vigente durante toda la jornada, con velocidades de entre 45 y 55 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 90.

En paralelo, algunas localidades del sur bonaerense —Coronel Suárez, Puan, Pigüé, Tornquist y Coronel Pringles— estarán bajo alerta amarilla por calor extremo, con temperaturas máximas que podrían superar los 32°.

