La baja actividad impacta en el mercado laboral de Tucumán

En el mejor trimestre para la actividad económica tucumana, el desempleo registró un alza para ubicarse en un 6,2% de la Población Económicamente Activa (PEA) del principal aglomerado urbano provincial con problemas de inserción en el mercado laboral. Se trata de unos 28.000 casos, un 0,7% más que en el tercer trimestre de 2024, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En esa comparación interanual, hubo 4.000 personas más que intentaron conseguir un puesto y no lo consiguieron. La tasa fue mayor que la del NOA (4,7%) y estuvo a contramano de la tendencia nacional, que registró una desocupación del 6,6%, con una baja interanual del 0,3%. A partir de las cifras difundidas por el organismo que conduce el economista Marco Lavagna se proyecta que 1,48 millones de personas sufrieron la falta de trabajo durante ese período.
La otra cara de las estadísticas está dada por el incremento de un punto porcentual en la tasa de empleo que, al cierre del tercer trimestre de este año, se ubicó en un 45,7% en el Gran Tucumán-Tafí Viejo, con un total de 425.000 ocupados (413.000 casos indica la serie histórica de la Dirección de Estadística de la Provincia para igual período del año pasado).
Un dato que sigue inquietando es el elevado índice de ocupados tucumanos demandantes de empleo (25,4%), el tercer registro más alto entre los 31 aglomerados urbanos de la Argentina, sólo superado por Santa Rosa-Toay (La Pampa), con un 27,1%, y por el Gran Córdoba, con un 25,9%. Se trata de 115.000 tucumanos que buscan otro puesto de trabajo para intentar mejorar sus ingresos, con la idea de llegar a fines de mes. El año pasado ha sido prácticamente similar el comportamiento de este indicador, aunque habían más personas en la búsqueda incesante de un segundo empleo (136.000 trabajadores).
De los datos del mercados se desprende que cada vez más personas ingresan al mercado como cuentapropistas y/o monotributistas. En el sector público, a su vez, la cantidad de puestos se mantiene inalterable, indican en la Casa de Gobierno. Mientras tanto, en la actividad privada se registra un descenso interanual de casi 800 puestos hasta septiembre. Los datos oficiales muestran que la dotación de trabajadores registrados privados asciende a 176.843 puestos, de acuerdo con los datos del Ministerio de Capital Humano de la Nación.
A nivel nacional, el Indec indicó que la tasa de actividad -que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total- alcanzó el 48,6%; mientras que la tasa de empleo -que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total- se ubicó en 45,4%. En la comparación interanual, el crecimiento del empleo se registró en un contexto de caída de la proporción de trabajadores asalariados, que pasó de 73,1% a 71,9% de los ocupados y, en paralelo, de aumento de la proporción de población que trabaja independiente o freelance, que subió de 23,3% a 24,5%. A su vez, para el total de ocupados, se observó un leve aumento en la tasa de informalidad: creció de 42,6% a 43,3%.
Variaciones
Mientras el empleo público y el trabajo independiente crecieron con fuerza en la última década, el empleo asalariado privado permanece prácticamente estancado, indica un reporte de la Fundación Libertad y Progreso. “Es cierto que se necesita inversión y crecimiento para generar puestos de trabajo en relación de dependencia en el sector privado; pero, también, lo es que cuando estas circunstancias se han dado, la tasa de incremento de ese tipo de puestos respecto al crecimiento económico ha sido muy baja”, puntualiza la entidad que dirige el economista Aldo Abram. En general, se suele utilizar el capital para minimizar el uso de mano de obra; lo cual no tiene sentido porque, en Argentina, el primero es escaso y, el segundo, no lo es. Así que la evidencia muestra que, sin cambios estructurales en las reglas laborales, el país no logrará generar empleo formal sostenible para las nuevas generaciones, los que hoy sobreviven con planes asistenciales y los que tienen un empleo público que no le es útil a la sociedad, acota la fundación.
Menos puestos
Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 20.134 casos (30 por día), indica un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En términos absolutos, “Servicio de transporte y almacenamiento” es el sector más afectado, con una pérdida de 4.851 empleadores. En término relativos, el sector más afectado es el de “Servicios de transporte y almacenamiento”, que ha registrado una pérdida del 12,3% en el total de empleadores. “En el mismo período, se perdieron 280.984 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,85%), más de 419 puestos por día”, resalta.
Según el CEPA, el sector “Administración Pública” es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 88.342 trabajadores. En términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-16,2%).
“Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros veintiún meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,6% del total de los casos (20.053 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores/as explican sólo el 0,4% (81 casos)”, acota el diagnóstico.
Informalidad y cuentapropismo: los otros datos que contiene el reporte del Indec
La tasa de informalidad fue de 43,3% en los 31 aglomerados urbanos de la Argentina, según el reporte difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se espera que, en el caso del Gran Tucumán-Tafí Viejo, el trabajo no registrado se ubique entre un 48% y un 50% al tercer trimestre. A nivel nacional, el 71,9% de los ocupados son asalariados. De ellos, el 36,7% no cuenta con descuento jubilatorio, es decir, son informales. Dentro de los informales, el 13,9% realiza aportes propios. Por otra parte, el 24,5% de la población ocupada trabaja por cuenta propia, el 3,2% son patrones y el 0,4% son trabajadores familiares sin remuneración.