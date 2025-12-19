La baja actividad impacta en el mercado laboral de Tucumán

Variaciones

Mientras el empleo público y el trabajo independiente crecieron con fuerza en la última década, el empleo asalariado privado permanece prácticamente estancado, indica un reporte de la Fundación Libertad y Progreso. “Es cierto que se necesita inversión y crecimiento para generar puestos de trabajo en relación de dependencia en el sector privado; pero, también, lo es que cuando estas circunstancias se han dado, la tasa de incremento de ese tipo de puestos respecto al crecimiento económico ha sido muy baja”, puntualiza la entidad que dirige el economista Aldo Abram. En general, se suele utilizar el capital para minimizar el uso de mano de obra; lo cual no tiene sentido porque, en Argentina, el primero es escaso y, el segundo, no lo es. Así que la evidencia muestra que, sin cambios estructurales en las reglas laborales, el país no logrará generar empleo formal sostenible para las nuevas generaciones, los que hoy sobreviven con planes asistenciales y los que tienen un empleo público que no le es útil a la sociedad, acota la fundación.