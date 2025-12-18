Secciones
SociedadClima y ecología

Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad?

El clima se mantiene estable en gran parte del país, pero el escenario comenzará a cambiar de cara al próximo fin de semana.

Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad? Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad? Vía País
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) trajo un respiro al país al no emitir alertas meteorológicas para ninguna región. Sin embargo, con las fiestas a la vuelta de la esquina, la pregunta que todos se hacen es cómo se portará el tiempo durante el último fin de semana previo a la Navidad.

Alerta amarilla: siete provincias están bajo advertencia por fuertes vientos

Alerta amarilla: siete provincias están bajo advertencia por fuertes vientos

Después de varias jornadas con ráfagas intensas en el sur y tormentas en el centro, el mapa de alertas del SMN se muestra hoy completamente verde. Esto significa que, por el momento, no se esperan fenómenos que impliquen riesgos o interrumpan tus actividades cotidianas.

Esta situación de tranquilidad es ideal para quienes necesitan ponerse al día con las compras navideñas o planificar los encuentros de fin de año al aire libre. Según el sistema de información gráfica del SMN, la vigilancia sobre potenciales amenazas se mantiene constante las 24 horas, pero hoy la consigna es la estabilidad.

Qué esperar para el fin de semana previo a Navidad

El aumento de la intensidad del viento proveniente del sector norte no solo impulsa una suba térmica, sino que también facilita el transporte de aire húmedo desde latitudes más bajas hacia el centro y norte del país. Este mecanismo provoca un aumento sostenido de la humedad, particularmente en los niveles más bajos de la atmósfera.

Desde el viernes, un frente frío comenzará a instalarse sobre el sur de la región pampeana, activando lluvias, chaparrones y tormentas, según detalla el sitio Meteored. En esta etapa inicial, los fenómenos serán aislados y localizados, pero marcarán el inicio de un escenario meteorológico más dinámico.

El sábado y el domingo, el frente frío continuará su desplazamiento hacia el centro y el norte del país, con una intensificación de los fenómenos. La interacción entre el aire frío en avance y el aire cálido y húmedo preexistente favorecerá tormentas en la región pampeana, Cuyo, el Litoral, el NEA y sectores del NOA.

Las previsiones actuales señalan al noreste argentino como la región con mayor impacto, debido a acumulados de lluvia muy importantes. Provincias como Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y el norte de Santa Fe podrían alcanzar registros puntuales superiores a los 100 milímetros, lo que hace necesario un seguimiento cercano de la evolución del fenómeno.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta amarilla: siete provincias están bajo advertencia por fuertes vientos

Alerta amarilla: siete provincias están bajo advertencia por fuertes vientos

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Sigue la alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes: las ocho provincias en riesgo

Sigue la alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes: las ocho provincias en riesgo

Lo más popular
Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026
1

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores
2

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

San Miguel de Tucumán: suben un 10% los impuestos con la actualización del Urbano
3

San Miguel de Tucumán: suben un 10% los impuestos con la actualización del Urbano

Hay cuatro aprehendidos por el fatal tiroteo en la Costanera Sur
4

Hay cuatro aprehendidos por el fatal tiroteo en la Costanera Sur

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco
5

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral
6

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

Más Noticias
En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Evitá multas: los seis documentos que tenés que tener para viajar en auto

Evitá multas: los seis documentos que tenés que tener para viajar en auto

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Comentarios