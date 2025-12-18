Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad?

Este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) trajo un respiro al país al no emitir alertas meteorológicas para ninguna región. Sin embargo, con las fiestas a la vuelta de la esquina, la pregunta que todos se hacen es cómo se portará el tiempo durante el último fin de semana previo a la Navidad.
Después de varias jornadas con ráfagas intensas en el sur y tormentas en el centro, el mapa de alertas del SMN se muestra hoy completamente verde. Esto significa que, por el momento, no se esperan fenómenos que impliquen riesgos o interrumpan tus actividades cotidianas.
Esta situación de tranquilidad es ideal para quienes necesitan ponerse al día con las compras navideñas o planificar los encuentros de fin de año al aire libre. Según el sistema de información gráfica del SMN, la vigilancia sobre potenciales amenazas se mantiene constante las 24 horas, pero hoy la consigna es la estabilidad.
Qué esperar para el fin de semana previo a Navidad
El aumento de la intensidad del viento proveniente del sector norte no solo impulsa una suba térmica, sino que también facilita el transporte de aire húmedo desde latitudes más bajas hacia el centro y norte del país. Este mecanismo provoca un aumento sostenido de la humedad, particularmente en los niveles más bajos de la atmósfera.
Desde el viernes, un frente frío comenzará a instalarse sobre el sur de la región pampeana, activando lluvias, chaparrones y tormentas, según detalla el sitio Meteored. En esta etapa inicial, los fenómenos serán aislados y localizados, pero marcarán el inicio de un escenario meteorológico más dinámico.
El sábado y el domingo, el frente frío continuará su desplazamiento hacia el centro y el norte del país, con una intensificación de los fenómenos. La interacción entre el aire frío en avance y el aire cálido y húmedo preexistente favorecerá tormentas en la región pampeana, Cuyo, el Litoral, el NEA y sectores del NOA.
Las previsiones actuales señalan al noreste argentino como la región con mayor impacto, debido a acumulados de lluvia muy importantes. Provincias como Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y el norte de Santa Fe podrían alcanzar registros puntuales superiores a los 100 milímetros, lo que hace necesario un seguimiento cercano de la evolución del fenómeno.