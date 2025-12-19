Milei se aferra al Senado para subsanar errores

La satisfacción por la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados no duró demasiado en los pasillos de la Casa Rosada. Lo que debía ser una jornada de victoria legislativa terminó dejando un sabor agridulce y un clima de tensión. Si bien el oficialismo logró el avance general del proyecto, el rechazo a la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad obligó a la “mesa chica” del presidente Javier Milei a activar un plan de contingencia.