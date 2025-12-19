Secciones
Política

Milei se aferra al Senado para subsanar errores

La mesa chica de LLA se reunió ayer para analizar alternativas a contrarreloj.

DERROTA. El Gobierno recibió un revés en la votación del Presupuesto DERROTA. El Gobierno recibió un revés en la votación del Presupuesto
Nahuel Toledo
Por Nahuel Toledo Hace 1 Hs

La satisfacción por la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados no duró demasiado en los pasillos de la Casa Rosada. Lo que debía ser una jornada de victoria legislativa terminó dejando un sabor agridulce y un clima de tensión. Si bien el oficialismo logró el avance general del proyecto, el rechazo a la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad obligó a la “mesa chica” del presidente Javier Milei a activar un plan de contingencia.

Este jueves, mientras en los afueras de Casa Rosada la CGT hacía sentir su presión con una masiva movilización contra la reforma laboral, las figuras centrales del Poder Ejecutivo se recluyeron para definir los pasos a seguir. Del cónclave participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

En este contexto, la orden que emana del despacho presidencial es tajante: si el texto final que resulta del Congreso compromete el equilibrio fiscal, habrá veto total o parcial . Para el Gobierno, el mantenimiento de las partidas para universidades y discapacidad tal como están planteadas “rompe el déficit cero”.

Tras la media sanción del Presupuesto, las acciones argentinas subieron hasta el 11% en Wall Street

Tras la media sanción del Presupuesto, las acciones argentinas subieron hasta el 11% en Wall Street

Sin embargo, el camino hacia el Senado es sinuoso. Al haber sido rechazados esos artículos específicos en Diputados, la Constitución impide insistir con la misma redacción. Por ello, la estrategia liderada por Bullrich busca introducir “alternativas” o nuevos apartados que permitan moderar el impacto presupuestario de estas leyes.

El cronograma de la urgencia

Para evitar nuevos traspiés y blindar el Presupuesto, el Gobierno tomó una decisión pragmática: postergar la reforma laboral hasta el 10 de febrero. La prioridad absoluta es la “Ley de Leyes”. El cronograma que maneja la Casa Rosada está ajustado porque con en este nuevo escenario, el oficialismo buscará lograr hoy el dictamen del Presupuesto. El 26 de diciembre se trataría el proyecto en el recinto para que vuelva a Diputados y puedan sancionarlo de forma definitiva el 29 de diciembre.

En el Gobierno de Milei afirman que, tal como fue aprobado, el Presupuesto 2026 no les sirve y evalúan vetarlo

En el Gobierno de Milei afirman que, tal como fue aprobado, el Presupuesto 2026 no les sirve y evalúan vetarlo

Por su parte, en el Ministerio de Economía prefieren mirar los monitores financieros. Sostienen que la reacción positiva de los mercados ante el avance del presupuesto es la señal de que el rumbo es el correcto, aunque el costo sea una negociación legislativa que se libra voto a voto y bajo la constante amenaza del veto presidencial.


Temas Honorable Cámara de Diputados de la NaciónPatricia BullrichLuis CaputoJavier MileiManuel AdorniSantiago Caputo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
1

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

¿Qué vino compro para las cena de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cena de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano
3

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras
4

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos
5

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados
6

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Más Noticias
No es avance, es retroceso: el sindicalismo tucumano marchó contra la reforma laboral de Milei

"No es avance, es retroceso": el sindicalismo tucumano marchó contra la reforma laboral de Milei

Garantizan el suministro eléctrico en Tucumán, aunque advierten por eventuales fallas externas

Garantizan el suministro eléctrico en Tucumán, aunque advierten por eventuales fallas externas

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Ranking de gobernadores e intendentes: ¿en qué puestos quedaron Jaldo y Chahla?

Ranking de gobernadores e intendentes: ¿en qué puestos quedaron Jaldo y Chahla?

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

El peronismo no descarta judicializar el debate en el Senado por la reforma laboral

El peronismo no descarta judicializar el debate en el Senado por la reforma laboral

Comentarios