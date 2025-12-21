Qué país tuvo la velocidad de Internet más alta en 2025 y en qué lugar quedó Argentina

En un escenario en el que la conectividad a Internet resulta clave para la comunicación, el comercio, el entretenimiento y el trabajo, la velocidad del servicio se convirtió en un factor central a nivel global. En ese contexto, Cloudflare, la empresa global de infraestructura de Internet, dio a conocer su resumen anual con los países que registran las mayores velocidades de conexión, junto con los servicios más utilizados y las plataformas de Inteligencia Artificial Generativa más populares.
El informe reveló el ranking de los diez países con mayor velocidad de Internet, medida en Mbps (megabits por segundo), la unidad que indica la velocidad de transferencia de datos en una conexión. En esta edición, España volvió a liderar el listado por tercer año consecutivo y se consolidó como el país con la mayor velocidad de descarga en 2025, al alcanzar los 318 Mbps.
Desde Cloudflare explicaron que este liderazgo estaría relacionado con el programa UNICO-Banda Ancha (Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión), una iniciativa orientada a expandir y mejorar la conectividad digital en todo el territorio español. Detrás de España se ubicaron Hungría, con una velocidad de 305 Mbps, y Portugal, con 297 Mbps. Más abajo aparecen Chile, con 271 Mbps, Corea del Sur, con 260 Mbps, y Brasil, con 248 Mbps. El ranking se completa con Dinamarca, que registró 247 Mbps, Israel con 244 Mbps, y Rumania y Francia, ambas con 237 Mbps.
Si bien Cloudflare solo difundió los datos correspondientes a los diez países con las velocidades más altas, Argentina quedó lejos de ese grupo. Según el informe, el país alcanzó una velocidad de descarga de 159 Mbps, un valor considerablemente inferior al de las naciones que integran el ranking. La brecha se amplía aún más al comparar estos registros con los de países vecinos como Chile y Brasil, que exhiben mejores indicadores de conectividad.
Desde la empresa también señalaron que, aunque las conexiones a Internet suelen comercializarse priorizando la velocidad de descarga, otros factores como la velocidad de carga y la latencia resultan fundamentales. Estos aspectos cobran especial relevancia en un contexto de uso creciente de plataformas de videoconferencia, videochat y transmisiones en vivo.
Por último, el informe presentó un relevamiento de la calidad promedio del Internet por continentes. En ese ranking, Oceanía y Europa encabezan la lista con una velocidad media de 28 Mbps, seguidas por América del Norte con 23 Mbps. Sudamérica registra un promedio de 20 Mbps, mientras que Asia alcanza los 13 Mbps y África se ubica en el último lugar, con 7,8 Mbps.