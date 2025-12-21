Qué país tuvo la velocidad de Internet más alta en 2025 y en qué lugar quedó Argentina

En un escenario en el que la conectividad a Internet resulta clave para la comunicación, el comercio, el entretenimiento y el trabajo, la velocidad del servicio se convirtió en un factor central a nivel global. En ese contexto, Cloudflare, la empresa global de infraestructura de Internet, dio a conocer su resumen anual con los países que registran las mayores velocidades de conexión, junto con los servicios más utilizados y las plataformas de Inteligencia Artificial Generativa más populares.