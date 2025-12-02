Debate por la verificación digital de edad para entrar a plataformas y páginas de internet

Pero estas falsas caras no logran engañar a la inteligencia artificial. “No podemos estar seguros de que la imagen sea de un rostro real”, dice el dispositivo de la empresa instalado en un teléfono al escanear los bustos. Con el tiempo, “el algoritmo se volvió muy eficaz para identificar las características” de los rostros y estimar la edad del usuario, dice Robin Tombs, al frente de la empresa creada en 2014. Yoti, que realiza alrededor de un millón de verificaciones de edad al día para clientes como Meta, TikTok, Sony PlayStation y Pinterest, empezó a obtener beneficios este año tras alcanzar unos ingresos de 20 millones de libras (26 millones de dólares) en el cierre del ejercicio anual, en marzo.