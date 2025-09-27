Secciones
Cuatro de cada 10 hogares argentinos ya navega a más de 100 Mbps y un 15% supera los 300 Mbps

Según el CABASE Internet Index 2025, la conectividad en Argentina muestra un fuerte crecimiento: casi el 40% de los hogares cuenta con conexiones de más de 100 Mbps y la fibra óptica ya es el principal medio de acceso.

Hace 1 Hs

La Cámara Argentina de Internet (CABASE) presentó la última edición del Internet Index, informe que detalla el estado de la conectividad en el país. El relevamiento confirma una mejora en la calidad del servicio de internet fijo en los hogares argentinos:

El 37,64% de los usuarios ya accede a conexiones superiores a 100 Mbps.

El 15,39% alcanza velocidades por encima de 300 Mbps.

Más del 60% de los hogares navega con más de 50 Mbps.

Qué velocidades predominan en los hogares argentinos

El estudio también detalla la distribución de velocidades:

23,54% de los hogares tiene entre 50 y 100 Mbps.

14,79% se conecta entre 20 y 50 Mbps.

14,32% accede con entre 6 y 20 Mbps.

9,72% aún depende de conexiones inferiores a 6 Mbps.

Uno de los principales motivos por los que muchos hogares no contratan mayor velocidad es el costo: un 54% lo considera elevado, mientras que un 18% afirma que no le daría uso y un 11% asegura que en su zona no hay proveedores que ofrezcan planes más rápidos.

Crecimiento de la fibra óptica

El 73% de los hogares con internet fijo ya cuenta con al menos un proveedor de fibra óptica en su zona, y el 57% conoce más de una opción. En ciudades como CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, la fibra ya representa el 52,5% de los accesos, consolidándose como la tecnología dominante.

“El avance de la fibra óptica demuestra que, incluso en un contexto económico adverso, los ISPs han sostenido la inversión en infraestructura, especialmente en el interior del país”, señaló Ariel Graizer, presidente de CABASE.

El costo de internet en Argentina

El informe señala que el costo promedio del servicio de internet fijo en el país es de $35.603 mensuales, lo que representa el 3% de los ingresos promedio de los hogares. Aunque esta cifra mejoró frente al 4% de 2024, el impacto económico sigue siendo una barrera para muchos usuarios.

Consumo ilegal de contenidos

El estudio también reveló que el 63% de los hogares argentinos consume contenidos a través de sitios ilegales, principalmente películas (85%), series (77%) y deportes (63%). Desde CABASE advirtieron que la piratería no solo afecta a la industria audiovisual, sino que también expone a los usuarios a fraudes, robo de datos y estafas digitales.

“La única manera de erradicar la piratería es con un modelo inclusivo y accesible que garantice el acceso legal a contenidos en todo el país”, concluyó Graizer.

