Bolsonaro, a cárcel común: el fallo llega tras el intento del ex mandatario por quemar su tobillera

La Corte Suprema de Brasil decidió mantener el encarcelamiento del ex presidente Jair Bolsonaro, trasladado a prisión el sábado tras dañar la tobillera electrónica que controlaba su arresto domiciliario.
La votación virtual acabó a 20 locales, con votos de los cuatro magistrados de la primera sala del tribunal a favor de que el ex presidente siga preso preventivamente, debido a que presenta riesgo de fuga, de acuerdo con datos y actitudes que mantuvo en los últimos tiempos.
El ultraderechista Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio “Lula” da Silva tras perder las elecciones de 2022.
El ex mandatario, acusado incluso de haber conspirado para matar a Lula, cumplía prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su casa en Brasilia a la espera de agotar los recursos contra la sentencia.
La defensa del ex mandatario hizo una primera apelación a finales de octubre y aún cabe un recurso más contra la condena.
Bolsonaro “violó dolosa y conscientemente el equipamiento de monitoreo electrónico”, argumentó ayer el magistrado Alexandre de Moraes, quien ordenó su traslado a prisión, según un documento divulgado durante la sesión virtual extraordinaria.
Fuga
El juez reiteró que su decisión respondió a los “gravísimos indicios de un eventual intento de fuga”, según él, programado para la tarde del sábado durante una manifestación convocada por el hijo del ex presidente frente a su residencia.
El magistrado recordó, además, que la embajada de Estados Unidos se encuentra cerca del vecindario, y que Bolsonaro es aliado del presidente Donald Trump.
La madrugada del sábado, el sistema de vigilancia penitenciaria detectó daños en la tobillera. Un video de la inspección muestra a Bolsonaro admitiendo ante una funcionaria que usó “un soldador” para intentar abrir el aparato por “curiosidad”.
Durante una audiencia de custodia, realizada el domingo, Bolsonaro alegó que sufrió un momento de “paranoia” debido a medicamentos y que tuvo “alucinaciones” de que había dispositivos de escucha en la tobillera.
Sus abogados solicitaron que regrese a prisión domiciliaria por su “cuadro de confusión mental”, con el argumento de que sufría efectos secundarios de fármacos que toma para aliviar crisis de hipo derivadas de las secuelas de una puñalada que recibió en 2018.