Secciones
Mundo

Bolsonaro, a cárcel común: el fallo llega tras el intento del ex mandatario por quemar su tobillera
Bolsonaro, a cárcel común: el fallo llega tras el intento del ex mandatario por quemar su tobillera
Hace 2 Hs

La Corte Suprema de Brasil decidió mantener el encarcelamiento del ex presidente Jair Bolsonaro, trasladado a prisión el sábado tras dañar la tobillera electrónica que controlaba su arresto domiciliario.

La votación virtual acabó a 20 locales, con votos de los cuatro magistrados de la primera sala del tribunal a favor de que el ex presidente siga preso preventivamente, debido a que presenta riesgo de fuga, de acuerdo con datos y actitudes que mantuvo en los últimos tiempos.

El ultraderechista Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio “Lula” da Silva tras perder las elecciones de 2022.

El ex mandatario, acusado incluso de haber conspirado para matar a Lula, cumplía prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su casa en Brasilia a la espera de agotar los recursos contra la sentencia.

La defensa del ex mandatario hizo una primera apelación a finales de octubre y aún cabe un recurso más contra la condena.

Bolsonaro “violó dolosa y conscientemente el equipamiento de monitoreo electrónico”, argumentó ayer el magistrado Alexandre de Moraes, quien ordenó su traslado a prisión, según un documento divulgado durante la sesión virtual extraordinaria.

Fuga

El juez reiteró que su decisión respondió a los “gravísimos indicios de un eventual intento de fuga”, según él, programado para la tarde del sábado durante una manifestación convocada por el hijo del ex presidente frente a su residencia.

El magistrado recordó, además, que la embajada de Estados Unidos se encuentra cerca del vecindario, y que Bolsonaro es aliado del presidente Donald Trump.

La madrugada del sábado, el sistema de vigilancia penitenciaria detectó daños en la tobillera. Un video de la inspección muestra a Bolsonaro admitiendo ante una funcionaria que usó “un soldador” para intentar abrir el aparato por “curiosidad”.

Jair Bolsonaro intentó quemar su tobillera electrónica: alegó que lo hizo en un brote de “paranoia” por ingesta de medicamentos

Jair Bolsonaro intentó quemar su tobillera electrónica: alegó que lo hizo en un brote de “paranoia” por ingesta de medicamentos

Durante una audiencia de custodia, realizada el domingo, Bolsonaro alegó que sufrió un momento de “paranoia” debido a medicamentos y que tuvo “alucinaciones” de que había dispositivos de escucha en la tobillera.

Sus abogados solicitaron que regrese a prisión domiciliaria por su “cuadro de confusión mental”, con el argumento de que sufría efectos secundarios de fármacos que toma para aliviar crisis de hipo derivadas de las secuelas de una puñalada que recibió en 2018.

Temas Estados Unidos de AméricaBrasilDonald TrumpJair Bolsonaro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jair Bolsonaro fue detenido por la Policía de Brasil y trasladado a una cárcel

Jair Bolsonaro fue detenido por la Policía de Brasil y trasladado a una cárcel

Lo más popular
Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales
1

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
2

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

3

La violencia en San Cayetano

4

Cartas de lectores: Desnutrición mortal

5

Cartas de lectores: ¿Hay justicia en la Argentina?

Efemérides 24 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides 24 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

ChatGPT es un destino, pero Gemini acaba de convertirse en una infraestructura

ChatGPT es un destino, pero Gemini acaba de convertirse en una infraestructura

Recuerdos fotográficos: 1927. El ministro que se cayó del avión

Recuerdos fotográficos: 1927. El ministro que se cayó del avión

Trump vs. Maduro: la batalla de los egos

Trump vs. Maduro: la batalla de los egos

Efemérides 24 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides 24 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios