Brasil y México se ofrecen a mediar en la crisis en el Caribe

La mexicana Sheinbaum igualmente ofreció buscar con otros países de la región “una solución pacífica” y defendió que “no haya intervención” estadounidense en Venezuela. “Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes (...) una solución pacífica y que no haya intervención” estadounidense en Venezuela, afirmó la mandataria izquierdista durante su rueda de prensa matutina.