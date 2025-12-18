¿Qué pasará con los dólares "cara chica" tras la nueva disposición del Banco Central?

La disposición quedó formalizada a través de la Comunicación “A” 8352, difundida a comienzos de noviembre, mediante la cual el Banco Central suprimió el límite temporal del 31 de diciembre de 2025 que regía hasta entonces. En el texto oficial, la autoridad monetaria informó a las entidades financieras que se mantenían vigentes las reglas para la recepción de depósitos de billetes de dólares estadounidenses, pero sin restricción alguna en cuanto al estado físico o la antigüedad del diseño.