¿Qué pasará con los dólares "cara chica" tras la nueva disposición del Banco Central?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió extender sin plazo una normativa clave para el sistema financiero que permite a los bancos recibir y cambiar dólares estadounidenses deteriorados, manchados o de diseño antiguo, conocidos popularmente como dólar “cara chica”. La medida, que elimina una fecha de vencimiento previamente establecida, busca dar previsibilidad tanto a las entidades como a los clientes que poseen este tipo de billetes y enfrentaban dificultades para su utilización o canje.
La disposición quedó formalizada a través de la Comunicación “A” 8352, difundida a comienzos de noviembre, mediante la cual el Banco Central suprimió el límite temporal del 31 de diciembre de 2025 que regía hasta entonces. En el texto oficial, la autoridad monetaria informó a las entidades financieras que se mantenían vigentes las reglas para la recepción de depósitos de billetes de dólares estadounidenses, pero sin restricción alguna en cuanto al estado físico o la antigüedad del diseño.
El esquema habilita a los bancos a aceptar billetes antiguos o con daños visibles y transferirlos al Banco Central, que luego los envía a Estados Unidos para su destrucción, mientras importa nuevos ejemplares como reemplazo. De esta manera, el organismo presidido por Santiago Bausili amplió su rol tradicional y pasó a funcionar como intermediario en el recambio, un proceso que hasta ahora muchas entidades debían gestionar a través de bancos internacionales privados, con costos elevados y mayores trabas operativas.
Uno de los puntos centrales del programa es que el servicio que brinda el Banco Central no tiene costo para las entidades financieras adheridas. Esto facilita especialmente la participación de bancos públicos y de capital local, que históricamente encontraron obstáculos para tramitar el canje de billetes directamente con la Reserva Federal de Estados Unidos.
¿Cómo puedo cambiar en el banco los dólares “cara chica”?
Para los clientes, el procedimiento es relativamente sencillo. El primer paso consiste en consultar si el banco donde operan participa del programa. En caso afirmativo, los billetes pueden depositarse por ventanilla. La revisión se limita a comprobar la autenticidad del dinero y a verificar que cumpla con los criterios mínimos de integridad establecidos por la Reserva Federal, que no admite el canje cuando más del 40% del billete está destruido o ausente.
Una vez realizado el depósito, el cliente puede optar por mantener los fondos acreditados en su cuenta o solicitar la entrega de billetes de series más nuevas, aunque las condiciones y los plazos dependen de cada entidad. En caso de que un banco no esté adherido, existen alternativas en entidades públicas o provinciales que sí participan del esquema.
La iniciativa fue implementada originalmente en agosto del año pasado, en el contexto de políticas orientadas a facilitar la regularización de activos, y su prórroga indefinida apunta a ampliar el acceso al recambio. Con esta decisión, el Banco Central busca normalizar la circulación del dólar “cara chica”, reducir distorsiones en el mercado y brindar una solución estable a un problema recurrente para ahorristas y bancos.