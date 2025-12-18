¿Qué hacer con tu aguinaldo? Tips de una especialista para ordenar los gastos

La especialista indicó que el uso del aguinaldo es muy personal y depende de las necesidades de cada familia; puede destinarse a vacaciones, al pago de deudas, a afrontar los gastos de las fiestas o a realizar arreglos en el hogar o el vehículo. “Lo importante es definir un objetivo”, aclaró. En caso de no tenerlo claro, recomendó separar ese dinero del resto de los ingresos para evitar que se mezcle y se consuma sin advertirlo.