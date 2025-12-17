¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025?

Por otro lado, los jubilados y pensionados, quienes también reciben este concepto, cobran el aguinaldo en la misma fecha que su prestación principal. El momento del pago, que puede caer en la segunda, tercera o cuarta semana del mes, depende de su nivel de ingresos. Los pagos se organizan por grupos, según el monto de la jubilación y siempre considerando el último número del DNI del beneficiario. Para conocer el día exacto de cobro, resulta necesario consultar el calendario oficial que la ANSES difunde al inicio de cada mes.