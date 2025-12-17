¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025?

El aguinaldo en Argentina se denomina al Sueldo Anual Complementario (SAC), pensado como una retribución para empleados, jubilados y pensionados. Sin embargo, suele confundir a las personas sobre cuándo es la fecha de pagos y cobros del ingreso.
El aguinaldo se entrega en dos cuotas: la primera se abona durante el mes de junio y, la segunda, en el mes de diciembre. Este concepto corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente (es decir, el sueldo más alto del período de julio a diciembre).
Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre de 2025
La ley establece una fecha específica para el pago del aguinaldo de diciembre. La normativa indica que la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se debe percibir hasta el 18 de diciembre. Sin embargo, existe un margen legal que extiende el plazo cuatro días hábiles, por lo que la fecha límite final de liquidación se fija en el 24 de diciembre. Estos plazos aplican directamente a los trabajadores en actividad.
Por otro lado, los jubilados y pensionados, quienes también reciben este concepto, cobran el aguinaldo en la misma fecha que su prestación principal. El momento del pago, que puede caer en la segunda, tercera o cuarta semana del mes, depende de su nivel de ingresos. Los pagos se organizan por grupos, según el monto de la jubilación y siempre considerando el último número del DNI del beneficiario. Para conocer el día exacto de cobro, resulta necesario consultar el calendario oficial que la ANSES difunde al inicio de cada mes.
Cómo se calcula el aguinaldo
La segunda cuota del aguinaldo corresponde a la mitad del sueldo de mayor remuneración mensual que el trabajador percibió durante el semestre en curso, es decir, el salario más alto registrado entre julio y diciembre. Cuando el empleado no completó la totalidad de este semestre de trabajo, se le otorga un monto calculado de manera proporcional a los meses efectivos de servicio. Por esta razón, conocer la fecha exacta de inicio de actividades del empleado resulta fundamental para realizar la liquidación correcta del monto.
Para determinar el importe preciso que corresponde por el Sueldo Anual Complementario (SAC), se debe aplicar una fórmula específica. El cálculo consiste en tomar el salario del empleado, dividirlo por los 12 meses del año y, luego, multiplicar el resultado por la cantidad de meses que trabajó.