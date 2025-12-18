Secciones
Mica Viciconte revivió su cruce con Germán Martitegui: "Yo tenía razón"

Estas declaraciones surgieron el martes por la noche en el canal de streaming dedicado a comentar lo sucedido en MasterChef Celebrity.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Mica Viciconte generó una gran repercusión en las redes sociales tras expresar su furia contra Germán Martitegui. Durante una reciente transmisión, la pareja de Fabián Cubero rememoró el violento cruce que mantuvo con el chef años atrás, admitiendo que se insultaron mutuamente y que aquel enojo fue completamente real.

Estas declaraciones surgieron el martes por la noche en el canal de streaming dedicado a comentar lo sucedido en MasterChef Celebrity. En dicho espacio, la influencer revivió la tensa disputa que protagonizó con el jurado hace tres temporadas, dejando claro que el paso del tiempo no suavizó su postura frente al incidente ocurrido en el programa de Telefe.

Un viejo conflicto entre Mica Viciconte y Germán Martigueti por un condimento

Durante su embarazo, Viciconte mantuvo una discusión con el jurado tras la crítica hacia uno de sus platos. "Él me decía que tenía mucho ajo", recordó la participante sobre el intercambio con Martitegui. Ante el cuestionamiento, ella sostuvo su postura: "Él no tenía razón. Yo tenía razón". Según su visión, el problema radicó en una preferencia personal del cocinero y no en la ejecución de la receta.

La participante fundamentó su postura al señalar que el gusto individual de quien degusta condiciona la evaluación. "A él no le gusta el ajo. Si no te gusta, aunque tenga mucho o poco, no te va a gustar", sentenció. Ante la devolución de Martitegui, quien le dijo "tratá de aprender y hacelo mejor la próxima vez", ella propuso: "Pongamos el requerimiento de qué no le gusta a cada chef, porque sino es imposible".

La salida de Eugenia Tobal

Eugenia Tobal finalizó su paso por el certamen y asistió al ciclo de Vero Lozano para repasar su experiencia. Allí enfrentó los rumores sobre un vínculo ríspido con Martitegui que motivó sospechas sobre su renuncia. Al respecto, la actriz aclaró: "Yo te voy a decir la verdad de todo. No pasó nada con Germán". A pesar de la insistencia de la conductora, Tobal desestimó la existencia de un enfrentamiento real con el integrante del jurado.

Sobre la dinámica de la competencia, la entrevistada reconoció que los evaluadores cumplen funciones específicas: "Todos juegan un rol, cada uno tiene un personaje". Tobal admitió que su sensibilidad durante las grabaciones influyó en su percepción, debido a circunstancias ajenas al programa. "No fueron días muy agradables para mí, durante dos semanas, casi diez días fueron bastante tensos en mi vida personal", concluyó para explicar su desempeño.

