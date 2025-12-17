Andy Chango se olvidó del cumpleaños de su mamá y lo resolvió de una manera inesperada: “Quedó feliz”

Desde su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), Andy Chango se consolidó como uno de los personajes más queridos del reality. Con su carisma y una personalidad singular, el actor y músico volvió a sorprender al compartir una anécdota personal que rápidamente se viralizó: se olvidó del cumpleaños de su madre, quien padece Alzheimer, y encontró una solución tan simple como inesperada, celebrarlo al día siguiente. Según contó, ella disfrutó del festejo sin advertir el retraso.
El relato surgió durante su paso por Luzu TV, en el programa de streaming conducido por Nicolás Occhiato. Allí, Chango explicó que tomó conciencia del olvido una semana después de la fecha real. “Me entero viajando con Momi, volviendo de MasterChef, que hace una semana fue el cumpleaños de mi madre. Primera vez en mi vida. Yo estaba: ‘No lo puedo creer, fue el cumple de mamá hace una semana, me quiero matar, no me pasó en 50 años. 20 de noviembre, me acuerdo siempre. Todo esto es culpa de MasterChef’”, relató entre risas.
Lejos de dramatizar la situación, el músico explicó cómo decidió resolverlo. “Diego, bueno, pará, tiene Alzheimer. Entonces al otro día le festejamos el cumpleaños, caímos con mi hija, brownie con una vela, ramo de flores. Mamá feliz”, contó. La reacción de su madre, ajena al olvido, permitió que el encuentro se desarrollara sin reproches ni tensiones, y que el momento terminara siendo una verdadera celebración familiar.
Con su habitual humor, Chango aprovechó la anécdota para reflexionar sobre la flexibilidad de las fechas y el verdadero sentido de las celebraciones. Incluso adelantó que piensa aplicar la misma lógica para las fiestas de fin de año: “Ahora Navidad y Año Nuevo me voy con amigos y lo festejamos en enero”, dijo, restándole importancia a la rigidez del calendario y priorizando el valor del encuentro.
La historia, narrada en tono distendido, generó una fuerte repercusión en redes sociales. Muchos usuarios destacaron la creatividad y el humor con los que el artista abordó una situación que suele vivirse con culpa, además de la sensibilidad con la que trató un tema delicado como el Alzheimer. El video del relato se compartió ampliamente y cosechó mensajes de apoyo y empatía.
Más allá de esta anécdota, Andy Chango también viene dando que hablar en MasterChef Celebrity por su estilo irónico y espontáneo. En una de las galas recientes protagonizó un cruce con la conductora Wanda Nara, quien le hizo un comentario sobre la ausencia de Momi Giardina en el programa. “Sí, siento una soledad espantosa. Ese hielo representa mi corazón, hoy no siento nada”, respondió él, con sarcasmo.
La conductora redobló la apuesta y lanzó otra observación: “No sé si te enteraste de que en el episodio anterior a Momi cocinando lejos tuyo le fue bárbaro. ¿Te contó?”. Fiel a su estilo, Chango retrucó con una referencia directa a Maxi López: “Sí, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo”, lo que provocó risas generalizadas en el estudio.
Ante la reacción, Wanda intentó corregir: “No, te contó mal tu amigo”. Andy, por su parte, eligió bajar el tono y aclaró en su entrevista individual: “No voy a hacer comentarios por si duro en el concurso para no despertar susceptibilidades”.
El ida y vuelta entre ambos ya había tenido antecedentes. En galas anteriores, la charla giró en torno a la amistad entre Chango y Maxi López. Wanda se acercó nuevamente al participante y comentó: “Maxi pegó muy buena onda con vos, me habla muy bien, te quiere traer a una fiesta familiar. ¿Para tanto es la amistad?”. Sin perder la ironía, Andy cerró: “Le quiero presentar a mamá, pero no quiero que pase por eso”.