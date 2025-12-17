Andy Chango se olvidó del cumpleaños de su mamá y lo resolvió de una manera inesperada: “Quedó feliz”

El relato surgió durante su paso por Luzu TV, en el programa de streaming conducido por Nicolás Occhiato. Allí, Chango explicó que tomó conciencia del olvido una semana después de la fecha real. “Me entero viajando con Momi, volviendo de MasterChef, que hace una semana fue el cumpleaños de mi madre. Primera vez en mi vida. Yo estaba: ‘No lo puedo creer, fue el cumple de mamá hace una semana, me quiero matar, no me pasó en 50 años. 20 de noviembre, me acuerdo siempre. Todo esto es culpa de MasterChef’”, relató entre risas.