"No sos lindo": Mario Pergolini opinó sobre Esteban Lamothe y su rol como galan

Mario Pergolini cuestionó sin filtros el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción durante la noche del miercoles en Otro Día Perdido. La belleza del actor es un tema que genera constante conversación en las redes sociales, especialmente a raíz de sus escenas de seducción en la serie Envidiosa. La charla entre las figuras incluyó ironía, recuerdos laborales y una mirada diferente sobre los modelos masculinos.
El comunicador inició el ciclo con una encuesta simple para los espectadores de Otro día perdido consultando quiénes fantaseaban con su invitado. Solo un pequeño grupo de asistentes levantó la mano, lo cual provocó la reacción del actor al ingresar al estudio. Al ver la respuesta de los presentes, Lamothe reaccionó de inmediato, señalando que: “Qué poco gustaban de mí en la tribuna, tienen la autoestima dañada”.
El debate sobre la belleza masculina entre Lamothe y Perolini
Lejos de moderar su postura, Pergolini intensificó la conversación al recibir al artista poniendo en duda su rol como galán de ficción. El presentador comentó que esa "realidad" debería quitarle presión al actor al decirle: “A mi me alegró que te pongan en la realidad. Hay una expectativa, pensalo así, te saca presión, si no todo el tiempo van a estar pensando si estás a la altura”. Esteban Lamothe comentó que una cosa que se discutía mucho en el medio era si él era "lindo o soy feo".
Después del comentario del actor, el comunicador arremetió con la frase que encendió la polémica, declarando sin rodeos: “Lindo no sos”. Lamothe defendió su atractivo, argumentando que él no era lindo como el conductor que poseía ojos claros y un rostro de bebé. El actor defendió su posición asegurando: “No soy lindo como vos que sos babyface, ojos claros. Yo soy la esperanza de los hombres comunes, de que los hombres comunes pueden ser lindos”.
Esteban Lamothe, ¿"la esperanza de los hombres comunes"?
La respuesta de Lamothe reivindicó la idea de que aquellos que se alejan de los modelos clásicos de atractivo también pueden ser deseables. El invitado defendió la noción de que el hombre promedio tiene la posibilidad de conquistar y ser considerado un seductor. Mario Pergolini insistió en su punto de vista con nuevas provocaciones, aunque el cruce se mantuvo en un tono de humor y complicidad. Para sostener su crítica, el presentador remarcó: “La mujer en el hombre normal no acepta que sean feos como vos".
