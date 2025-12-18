Secciones
SociedadActualidad

"No sos lindo": Mario Pergolini opinó sobre Esteban Lamothe y su rol como galan

“Qué poco gustaban de mí en la tribuna, tienen la autoestima dañada”, dijo el actor durante la entrevista.

No sos lindo: Mario Pergolini opinó sobre Esteban Lamothe y su rol como galan Mario Pergolini y Esteban Lamothe en Otro Día Perdido
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Mario Pergolini cuestionó sin filtros el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción durante la noche del miercoles en Otro Día Perdido. La belleza del actor es un tema que genera constante conversación en las redes sociales, especialmente a raíz de sus escenas de seducción en la serie Envidiosa. La charla entre las figuras incluyó ironía, recuerdos laborales y una mirada diferente sobre los modelos masculinos.

"Tengo una vida muy distinta": la confesión de Agustina Cherri sobre su intimidad que dejó sin palabras a Mario Pergolini

Tengo una vida muy distinta: la confesión de Agustina Cherri sobre su intimidad que dejó sin palabras a Mario Pergolini

El comunicador inició el ciclo con una encuesta simple para los espectadores de Otro día perdido consultando quiénes fantaseaban con su invitado. Solo un pequeño grupo de asistentes levantó la mano, lo cual provocó la reacción del actor al ingresar al estudio. Al ver la respuesta de los presentes, Lamothe reaccionó de inmediato, señalando que: “Qué poco gustaban de mí en la tribuna, tienen la autoestima dañada”.

El debate sobre la belleza masculina entre Lamothe y Perolini

Lejos de moderar su postura, Pergolini intensificó la conversación al recibir al artista poniendo en duda su rol como galán de ficción. El presentador comentó que esa "realidad" debería quitarle presión al actor al decirle: “A mi me alegró que te pongan en la realidad. Hay una expectativa, pensalo así, te saca presión, si no todo el tiempo van a estar pensando si estás a la altura”. Esteban Lamothe comentó que una cosa que se discutía mucho en el medio era si él era "lindo o soy feo".

Después del comentario del actor, el comunicador arremetió con la frase que encendió la polémica, declarando sin rodeos: “Lindo no sos”. Lamothe defendió su atractivo, argumentando que él no era lindo como el conductor que poseía ojos claros y un rostro de bebé. El actor defendió su posición asegurando: “No soy lindo como vos que sos babyface, ojos claros. Yo soy la esperanza de los hombres comunes, de que los hombres comunes pueden ser lindos”.

Esteban Lamothe, ¿"la esperanza de los hombres comunes"?

La respuesta de Lamothe reivindicó la idea de que aquellos que se alejan de los modelos clásicos de atractivo también pueden ser deseables. El invitado defendió la noción de que el hombre promedio tiene la posibilidad de conquistar y ser considerado un seductor. Mario Pergolini insistió en su punto de vista con nuevas provocaciones, aunque el cruce se mantuvo en un tono de humor y complicidad. Para sostener su crítica, el presentador remarcó: “La mujer en el hombre normal no acepta que sean feos como vos".

El actor se convirtió en un galán de telenovela gracias a su carisma y tacto, protagonizando toda clase de romances en la ficción. La respuesta de Lamothe sobre su atractivo dejó entrever que su éxito defiende la idea de que la belleza no responde a un único modelo. El artista explicó a su compañero: “No soy lindo como vos que sos babyface, ojos claros. Yo soy la esperanza de los hombres comunes, de que los hombres comunes pueden ser lindos”.

Temas Mario Pergolini
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026
1

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral
2

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores
3

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal
4

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco
5

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

San Miguel de Tucumán: suben un 10% los impuestos con la actualización del Urbano
6

San Miguel de Tucumán: suben un 10% los impuestos con la actualización del Urbano

Más Noticias
Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad?

Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad?

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Comentarios