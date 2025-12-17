Zaira Nara en MasterChef: el polémico apodo de Maxi López que desató la furia de Wanda

¿Cuál fue la reacción de Maxi López al ver a su ex esposa y ex cuñada juntas?

La gala fusionó la performance artística con la gastronomía bajo el desafío central de preparar una Pavlova. Durante la jornada, la presencia de Zaira Nara despertó diversos comentarios en el estudio, lo que motivó a Wanda a bromear con los participantes situados cerca del jurado. "Los de la primera fila se les va a quemar todo si siguen mirando", lanzó la conductora con ironía hacia Maxi López e Ian Lucas, quienes se distrajeron ante la llegada de la invitada.