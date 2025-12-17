Secciones
Zaira Nara en MasterChef: el polémico apodo de Maxi López que desató la furia de Wanda

Aunque evitó ponerse el delantal de cocina, participó activamente en el recorrido por las estaciones de trabajo, donde ambas conversaron con los concursantes.

Durante la reciente Semana Olímpica de MasterChef Celebrity, Zaira Nara asistió como la invitada de honor para acompañar a su hermana Wanda. Aunque evitó ponerse el delantal de cocina, participó activamente en el recorrido por las estaciones de trabajo, donde ambas conversaron con los concursantes y compartieron anécdotas personales. 

Al presentarla frente a las cámaras, Wanda definió a Zaira como su "dupla de la vida", subrayando el fuerte vínculo afectivo que las une. La participación de la menor de las Nara resultó fundamental cuando la conductora oficial debió retirarse del estudio para asistir a un compromiso previo. Ante esta salida inesperada, Zaira asumió con naturalidad el mando del programa y lideró la conducción hasta el cierre de la jornada.

¿Cuál fue la reacción de Maxi López al ver a su ex esposa y ex cuñada juntas?

La gala fusionó la performance artística con la gastronomía bajo el desafío central de preparar una Pavlova. Durante la jornada, la presencia de Zaira Nara despertó diversos comentarios en el estudio, lo que motivó a Wanda a bromear con los participantes situados cerca del jurado. "Los de la primera fila se les va a quemar todo si siguen mirando", lanzó la conductora con ironía hacia Maxi López e Ian Lucas, quienes se distrajeron ante la llegada de la invitada.

En medio del intercambio, Zaira reveló que su excuñado planeaba presentarle formalmente al joven influencer. Ante la distracción evidente y la confesión de la modelo, López intentó retomar la seriedad de la competencia y le pidió encarecidamente a su compañero de equipo que recuperara el foco en la cocina: "Concéntrate en esto, te lo pido por favor. La vista en la Pavlova".

El apodo de Zaira Nara a Maxi Lopez

Zaira Nara reveló anteriormente que su segundo nombre es Tatiana y que Maxi López suele llamarla de esa manera, una costumbre que Wanda Nara intentó frenar durante el programa. La incomodidad de la conductora surge porque ese nombre se vincula actualmente con el apodo que Martín Cirio utiliza para referirse a la China Suárez en contextos polémicos. Durante el reencuentro en las cocinas, López saludó a su excuñada con un afectuoso "¡Hola Tatún!", lo que provocó la reacción inmediata de Wanda.

Ante el saludo, la conductora reclamó con firmeza: "¡Podés dejarle de decir Tatiana, se llama Zaira!". Sin embargo, Maxi López defendió su hábito y aclaró la diferencia entre el apodo familiar y la referencia mediática para evitar malentendidos. "Siempre le dije Tatún, no le digo Tatiana porque Tatiana hay una sola", respondió el exfutbolista, manteniendo el clima de bromas y complicidad que marcó la gala olímpica.

