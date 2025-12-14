El 3I/ATLAS se acerca a la Tierra: cuándo pasará, cómo observarlo y qué puede ocurrir

Para su observación, los interesados requerirán el uso de instrumentos ópticos, tales como telescopios pequeños o binoculares astronómicos. Esto se debe a que su baja luminosidad, con una magnitud aparente estimada en aproximadamente 10, impide que el cometa sea visible a simple vista. El momento ideal para intentar localizarlo será durante las horas que preceden al amanecer, aprovechando el cielo más oscuro y dirigiendo la mirada hacia el horizonte sureste, en las proximidades de las constelaciones de Virgo y Leo.