El 3I/ATLAS se acerca a la Tierra: cuándo pasará, cómo observarlo y qué puede ocurrir

El 19 de diciembre se establece como una fecha crucial en el calendario astronómico para el cometa interestelar 3I/ATLAS. Este día señala el momento de máxima aproximación del enigmático objeto a la Tierra, un evento que representa la mejor oportunidad para su observación detallada. Tras este encuentro cercano, el cometa iniciará un recorrido de salida definitivo, abandonando el sistema solar por siempre.
Para su observación, los interesados requerirán el uso de instrumentos ópticos, tales como telescopios pequeños o binoculares astronómicos. Esto se debe a que su baja luminosidad, con una magnitud aparente estimada en aproximadamente 10, impide que el cometa sea visible a simple vista. El momento ideal para intentar localizarlo será durante las horas que preceden al amanecer, aprovechando el cielo más oscuro y dirigiendo la mirada hacia el horizonte sureste, en las proximidades de las constelaciones de Virgo y Leo.
Qué pasará el 19 de diciembre y por qué es tan importante
El objeto atravesará nuestro sistema planetario a una rapidez impresionante de aproximadamente 250.000 kilómetros por hora, la velocidad más alta registrada hasta ahora para un visitante de estas características. El tránsito del cometa resulta inofensivo para la Tierra y el resto de los planetas, según asegura la Agencia Espacial Europea (ESA).
Durante su máxima aproximación el 19 de diciembre, el cometa se encontrará del lado opuesto al Sol, a una distancia de 270 millones de kilómetros. Para dimensionar esta distancia, la separación media de la Tierra respecto al Sol se ubica en aproximadamente 150 millones de kilómetros. Después de su encuentro cercano, el cometa envuelto en gas y polvo desaparecerá en las profundidades espaciales sin posibilidad de retorno, según la ESA.
Las rarezas e historia del 3I/ATLAS
El cometa 3I/ATLAS es un verdadero "forastero" cósmico que transporta claves sobre la formación de mundos que se encuentran más allá de nuestro vecindario. Investigadores de la Universidad de Oxford británica estiman que este objeto podría tener más de siete mil millones de años, excediendo en más de tres mil millones de años la edad de nuestro propio sistema solar. Los cometas interestelares son cuerpos celestes originarios de otros sistemas estelares que cruzan el nuestro a gran velocidad.
Además de su longevidad, 3I/ATLAS parece ser significativamente diferente de sus dos antecesores interestelares confirmados. De acuerdo con el centro de investigación astronómica NOIRLab, su diámetro estimado alcanza los 20 kilómetros, una medida considerablemente mayor que la de los otros visitantes espaciales. El astrofísico Chris Lintott explicó el valor científico de este objeto, pues comentó: "Este es un objeto de una parte de la galaxia que nunca hemos visto de cerca". Este cometa además se mueve siguiendo una órbita notablemente más alargada.