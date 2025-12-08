Nueva anomalía en el 3I/ATLAS: qué descubrieron la NASA y la ESA en sus últimas imágenes

Recientemente, la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) divulgaron nuevas fotografías del cometa 3I/ATLAS. Estas imágenes muestran al fenómeno de una manera mucho más nítida que otras tomas previas. El objeto interestelar, reportado inicialmente el 1 de julio de 2025, es el tercero de su tipo conocido, siguiendo los hallazgos del 1I/Oumuamua y el 2I/Borisov.
El 3I/ATLAS presenta particularidades únicas, como una velocidad considerable y un tamaño notable, que lo diferencian de sus antecesores. La comunidad astronómica está muy expectante ante el momento en que el cometa se acerque a la Tierra. La ESA y la NASA esperan que este acercamiento permita analizar sus características en profundidad, facilitando el estudio de este suceso,.
Detalles capturados por el Hubble, el telescopio de la NASA
El jueves 4 de diciembre, la NASA publicó la última imagen del 3I/ATLAS capturada por el telescopio espacial Hubble. En esta fotografía, el núcleo del cometa aparece como un punto claro en el centro. También se observa la coma, la atmósfera luminosa de gas y polvo que envuelve al núcleo, también de color blanco.
La NASA tomó esta imagen el 30 de noviembre, cuando el telescopio Hubble se encontraba a unos 286 millones de kilómetros del cometa. Esta distancia es significativamente menor a la que separaba al telescopio la primera vez que fotografió el objeto a finales de julio. Por esta razón, la imagen reciente es mucho más clara que la obtenida anteriormente.
¿El 3I/ATLAS tiene dos colas?
La ESA también compartió una imagen fresca del cometa, que, a diferencia de la de la NASA, se presenta únicamente en blanco y negro. Esta foto revela algunas particularidades del cometa que la agencia estadounidense no mostró. El Explorador de Lunas Heladas de Júpiter (Juice) de la ESA tomó esta foto en noviembre.
En la imagen de la Agencia Europea, se distinguen el núcleo y la coma como un punto blanco, pero además se aprecian dos líneas blancas que salen del objeto. Esto sugiere que el ATLAS podría tener dos colas, una revelación que constituye toda una novedad. La ESA detalla en su página web que la "cola de plasma", compuesta de gas con carga eléctrica, se extiende hacia la parte superior de la imagen. Además, señala la posible existencia de una "cola de polvo" más débil, integrada por diminutas partículas sólidas, que se extiende hacia la parte inferior izquierda de la fotografía.
Esta foto fue tomada poco después del perihelio, momento en que el objeto se mostró más activo y, por tanto, el Juice logró detectarlo en todo su esplendor. El explorador siguió al 3I/ATLAS con cinco instrumentos científicos durante dos días. El conjunto completo de datos observados por estos aparatos llegará a la Tierra a finales de febrero de 2026.