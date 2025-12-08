Nueva anomalía en el 3I/ATLAS: qué descubrieron la NASA y la ESA en sus últimas imágenes

En la imagen de la Agencia Europea, se distinguen el núcleo y la coma como un punto blanco, pero además se aprecian dos líneas blancas que salen del objeto. Esto sugiere que el ATLAS podría tener dos colas, una revelación que constituye toda una novedad. La ESA detalla en su página web que la "cola de plasma", compuesta de gas con carga eléctrica, se extiende hacia la parte superior de la imagen. Además, señala la posible existencia de una "cola de polvo" más débil, integrada por diminutas partículas sólidas, que se extiende hacia la parte inferior izquierda de la fotografía.