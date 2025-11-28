El Concejo Deliberante capitalino lanzará en diciembre la actualización del Código de Planeamiento Urbano

Sobre este punto, explicó que Aetat presentó un estudio de costos que ubica la tarifa técnica en “2.000 y tantos pesos”, aunque el sector solicita un boleto de $1.600. Sin embargo, Juri fue contundente: “La actualización no puede superar la inflación interanual. El último aumento fue en septiembre de 2024 y, tomando septiembre a septiembre, estamos entre un 30 y pico por ciento. Incluso, el aumento será menor a la inflación interanual”.