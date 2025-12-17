Secciones
El Concejo Deliberante capitalino debate mañana el Presupuesto 2026

La comisión de Hacienda dio dictamen al proyecto que calcula $349.000 millones de gasto para la Capital. En el temario también se incluye una actualización del valor del Urbano, hoy en $21.

Bárbara Nieva
Por Bárbara Nieva Hace 3 Hs

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán vuelve al recinto mañana. Como se preveía en las últimas semanas, el cuerpo parlamentario tratará en sesión el proyecto de Presupuesto municipal 2026, que impone $349.000 millones de gasto para la Capital el año próximo. Además, se debatirá una actualización de la ordenanza tarifaria, que elevará el valor del Urbano (U) de $21 a $23.

El encuentro en el recinto se confirmó tras la reunión de Labor Parlamentaria de ayer, presidida por Fernando Juri. Allí, junto a los presidentes de los bloques políticos, definieron un extenso temario para la sesión del jueves 18, a partir de las 9, entre los que se destacan los proyectos de Presupuesto 2026 y la actualización de la norma tarifaria, entre otras iniciativas.

Junto al líder del Concejo, también participaron los ediles Ernesto Nagle, Federico Romano Norri, Gastón Gómez, Carlos Arnedo, José María Canelada, Carlos Ale, Ana González, Emiliano Vargas Aignasse, Leandro Argañaraz y Ramiro Ortega.

El dictamen para el proyecto presupuestario presentado por la intendenta, Rossana Chahla, se dio más temprano. En realidad, estaba previsto que el comité que dirige Vargas Aignasse se reuniera el lunes para aprobar el pase de comisión del Presupuesto para el año próximo, pero no hubo quórum. Fue así que el encuentro se concretó ayer, y hubo dictamen por unanimidad, aunque con la ausencia del concejal radical Canelada.

El oficialista Vargas Aignasse, tras el encuentro, resaltó el análisis llevado adelante por el grupo. “Nos reunimos en comisión para dar dictamen al Presupuesto. Con cinco de seis concejales de la comisión presentes se ha firmado por unanimidad el dictamen del Presupuesto 2026 que está en condiciones de ser llevado al recinto en la próxima sesión del jueves 18. En Labor Parlamentaria esta mañana esperamos definir el temario de la sesión. Hemos hecho un análisis profundo, minucioso, invitando a los funcionarios municipales así que creo que se aprobará por unanimidad en el recinto” remarcó.

El cálculo de $349.000 millones para el año que viene distribuye $92.500 millones a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; $73.500 millones a Obras Públicas; $42.300 millones en Servicios Públicos; y $35.300 millones a la Secretaría General. El resto de reparticiones no supera el 5% del total presupuestado, a excepción del Concejo Deliberante, al que se le atribuye el 6,18%.

Faltazo

El faltazo de Canelada (que sí estuvo presente en Labor Parlamentaria) podría interpretarse por los últimos roces que mantuvo con Vargas Aignasse. En la última reunión de comisión, en la que el Concejo recibió a funcionarios municipales (Alejandro Sami, secretario de Ingresos Municipales, y Sebastián Ruiz Toscano, secretario de Economía y Hacienda), los ediles habrían protagonizado una discusión por reproches sobre documentos que Canelada habría solicitado para su análisis: en particular, la cuenta de inversión enviada por el municipio.

Así, el dictamen al proyecto de Presupuesto se firmó con el aval de Vargas Aignasse, Gonzalo Carrillo Leito (vicepresidente), José María Franco, Gómez y Alfredo Terán de Zavalía.

Asimismo, Vargas Aignasse anunció la suba del valor del Urbano. “También hemos firmado una actualización de la ordenanza tarifaria que va en sintonía con el 10,10% de actualización que tiene el Presupuesto, es decir, son dos instrumentos muy importantes, uno que tiene que ver con la recaudación municipal que permite garantizar la proyección del Presupuesto del 2026”, explicó.

De ser aprobado en el recinto, el Urbano pasará de $21 a $23. La última actualización que se dio a este índice de medida fue en diciembre del año pasado.

Entre otros temas, el Concejo repartirá distintas menciones de honor a personalidades destacadas de la Capital y tratará proyectos como establecer la capacitación obligatoria en la temática prevención de la violencia, manejo de conflictos y derechos humanos a quienes se desempeñen en la función pública; y como crear los Puntos Solidarios Seguros, con el fin de articular un sistema público de recepción de donaciones en favor de personas en situación de vulnerabilidad social y económica en San Miguel de Tucumán.

