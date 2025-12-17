El Concejo Deliberante capitalino debate mañana el Presupuesto 2026

El oficialista Vargas Aignasse, tras el encuentro, resaltó el análisis llevado adelante por el grupo. “Nos reunimos en comisión para dar dictamen al Presupuesto. Con cinco de seis concejales de la comisión presentes se ha firmado por unanimidad el dictamen del Presupuesto 2026 que está en condiciones de ser llevado al recinto en la próxima sesión del jueves 18. En Labor Parlamentaria esta mañana esperamos definir el temario de la sesión. Hemos hecho un análisis profundo, minucioso, invitando a los funcionarios municipales así que creo que se aprobará por unanimidad en el recinto” remarcó.