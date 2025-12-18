Preocupa la falta de agua en el microcentro de Concepción

Unas 200 familias del microcentro de Concepción padecen desde hace tiempo una crítica escasez de agua potable. El problema se profundizó en las últimas semanas, llegando a ser total la falta del líquido en los días de mayor calor. El drama generó una ola de demandas airadas de solución por parte de los damnificados.
De ahí que, ante la imposibilidad de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) de dar una respuesta inmediata al problema, el intendente local Alejandro Molinuevo, resolvió encarar por su cuenta la solución. Lo hizo contratando a una empresa catamarqueña que concluye la perforación de un nuevo pozo de 200 metros de profundidad en calle Heredia.
Se ejecuta con recursos del municipio y a través de un decreto de necesidad y urgencia. La obra tiene un costo de unos $300 millones.
Los reclamos
Los pormenores del trabajo fueron expuestos por el jefe comunal en una tensa y acalorada reunión que se realizó con vecinos en la mañana de ayer en el Boxing Club local.
Molinuevo aprovechó la oportunidad para insistir en la necesidad de que la Legislatura promueva la municipalización del servicio sanitario. Pese al anuncio de la pronta rehabilitación del nuevo pozo, tronaron las protestas contra la SAT a raíz de las penurias que los vecinos son objeto desde hace meses.
“Aquí hay una empresa que no dio respuesta a un problema gravísimo. Permanecemos sin agua siquiera para lavar la ropa. Nos está proveyendo algo los bomberos voluntarios a través de su camión cisterna. La pregunta es: ¿quién nos va a resarcir todos los perjuicios que venimos padeciendo ante la interrupción de un servicio que abonamos todos los meses y es vital para nuestra salud?”, bramó José López.
El blanco de los furiosos reclamos fue el jefe de mantenimiento de servicios del organismo sanitario, Rubén Barrionuevo.
“Aquí nunca se hizo nada y las cañerías se remontan a hace varias décadas. Son precarias. Por eso es posible que cuando se habilite el pozo estallen los conductos y sigamos con el mismo problema”, expuso otro afectado.
“Vamos a ir dando respuesta en la medida que aparezcan los inconvenientes”, respondió Barrionuevo.
“Diez días es mucho”
En la reunión estuvo la mayoría de los funcionarios del gabinete municipal, concejales, el representante de la SAT y de la firma catamarqueña que ejecuta el pozo. Este último estimó que el trabajo podría ser habilitado en 10 días.
“Es una barbaridad de tiempo ante la gravedad de esta crisis”, bramaron los vecinos.
Molinuevo dijo que va a procurar de que el servicio se ponga en funcionamiento en menos tiempo.
“El agua es un elemento básico para la vida humana. Y lo que sufre esta gente es algo desesperante. Por eso a través de un decreto de necesidad y urgencia decidimos encarar la perforación con una empresa catamarqueña en virtud a que todos las de Tucumán están ocupadas porque a lo largo y ancho de esta provincia se trabaja para dar respuesta a la falta de ese servicio”, comentó Molinuevo.
“Hay un cambio en la política tucumana. Ahora la SAT es una empresa estatal y se están haciendo pozos que no se los hacía desde hace 20 a 30 años”, expuso el funcionario.
Municipalizar
Sin embargo Molinuevo advirtió que “La Perla del Sur” es un municipio pujante y progresista que creció exponencialmente en cantidad de gente y barrios y necesita con urgencia una solución de fondo a las demandas de ampliación y mejoramiento de los servicios sanitarios. “De ahí que venimos reclamando su municipalización desde hace años” remarcó.
A su vez, el jefe comunal recordó que ese reclamo ya lo hizo el anterior intendente Roberto Sánchez .
“Cuando asumí la intendencia volvía pedir la municipalización de las prestaciones sanitarias porque la mesa de entrada de los reclamos está en el municipio. Ahí truenan las demandas. Si nosotros nos hacemos cargo de ese servicio cobrando las facturas correspondientes, vamos a tener los recursos para solucionar inmediatamente cualquier problema de falta de agua o pérdida”, manifestó.
El intendente agregó que en estos momentos Concepción necesita otros dos pozos más del que se está y una red troncal de cloaca. “Son trabajos que deberían ser realizados por la SAT pero no los puede ejecutar en su totalidad. Hay muchos municipios avanzados que tienen los servicios sanitarios municipalizados, tal el caso de Bariloche. Eso es lo que queremos”, ejemplificó.
Y finalizó considerando que las ventajas de sus intenciones alcanzarían al Ejecutivo Provincial. “La provincia se sacaría un enorme peso de encima delegando a los municipios la función de la SAT”, sentenció.
El intendente espera que la erogación que realiza ahora ($300 millones) le restituya la provincia