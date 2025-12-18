Preocupa la falta de agua en el microcentro de Concepción

“El agua es un elemento básico para la vida humana. Y lo que sufre esta gente es algo desesperante. Por eso a través de un decreto de necesidad y urgencia decidimos encarar la perforación con una empresa catamarqueña en virtud a que todos las de Tucumán están ocupadas porque a lo largo y ancho de esta provincia se trabaja para dar respuesta a la falta de ese servicio”, comentó Molinuevo.