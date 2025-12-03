Condenaron a un jubilado por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Un hombre de 81 años fue condenado este miércoles por enterrar vivos a cuatro cachorros recién nacidos en un terreno baldío frente a su domicilio, en el barrio Iltico cercano a Concepción, en el sur de la provincia. La sentencia recayó sobre Antonio Martín Mendoza, detenido el lunes, luego de que el Ministerio Público Fiscal lograra cerrar el acuerdo en una audiencia.