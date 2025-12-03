Secciones
Seguridad

Condenaron a un jubilado por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

El imputado recibió una pena condicional de ocho meses y estrictas reglas de conducta.

Hace 1 Hs
Hace 1 Hs

Un hombre de 81 años fue condenado este miércoles por enterrar vivos a cuatro cachorros recién nacidos en un terreno baldío frente a su domicilio, en el barrio Iltico cercano a Concepción, en el sur de la provincia. La sentencia recayó sobre Antonio Martín Mendoza, detenido el lunes, luego de que el Ministerio Público Fiscal lograra cerrar el acuerdo en una audiencia.

El auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez fue quien expuso la teoría del caso y detalló los términos del convenio arribado entre las partes, que implicó el reconocimiento de culpabilidad del acusado por el delito de crueldad animal.

Según la acusación, el 1 de diciembre, cerca del mediodía, Mendoza arrojó a los cuatro cachorros recién nacidos dentro de un pozo en un terreno baldío frente a su casa. Luego les echó encima tierra y piedras de gran tamaño, enterrándolos vivos. También golpeó con un palo a la perra madre cuando intentó desesperadamente desenterrarlos.

El llanto de los animales alertó a los vecinos, quienes lograron rescatarlos con ayuda de una mujer representante de la Fundación “Huellitas del Alma” de Aguilares, quien logró desenterrar a los cachorros y ponerlos a salvo, logrando sobrevivir solo tres de los cuatro.

La condena   

Como resultado del acuerdo, Mendoza fue condenado a ocho meses de prisión de ejecución condicional y deberá cumplir distintas reglas de conducta durante ese plazo: fijar y mantener domicilio, abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas, realizar un tratamiento psicológico específico para actos de crueldad animal, y abonar $500.000 a favor de la Fundación “Huellitas del Alma”. Además, deberá entregar tres bolsas de alimento de 20 kilos para cachorros.

El juez interviniente homologó el convenio y la sentencia quedó firme.

