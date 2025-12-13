Tarjeta de fin de año de LA GACETA: Carretillas, una postal de fin de año con arte tucumano

La serie Carretillas

“La postal de fin de año está dentro de una serie donde hay un vehículo que articula todo: las carretillas”, explica Contreras Moiraghi. En su concepción, la carretilla deja de ser una herramienta asociada al esfuerzo físico y al traslado de materiales pesados: “En este caso, la carretilla deja de ser un objeto de carga de materiales pesados que involucran mucho esfuerzo físico, para cargar cosas simbólicas. Algunas tienen que ver con el amor que, para bien o para mal, son una carga”.