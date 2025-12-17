Secciones
Concepción: un motociclista murió al chocar contra un cesto de basura y sus dos hijas resultaron heridas

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el barrio San Expedito. La víctima falleció en el acto, mientras que las menores fueron trasladadas al Hospital Regional de esa ciudad.

Un hombre murió en un siniestro vial ocurrido en las primeras horas de este miércoles en Concepción, luego de que la motocicleta en la que se desplazaba perdiera el control e impactara violentamente contra un cesto de basura metálico.

El hecho se registró en la intersección de calle 24 de Marzo, paralela a la ruta provincial 329, y Lozada Giménez, frente a un bar del barrio San Expedito. La víctima fue identificada como Franco Darío Domínguez, quien conducía una motocicleta Honda Biz 125 cc.

Según los primeros testimonios recabados en el lugar, por causas que aún son materia de investigación, el rodado se desestabilizó y terminó colisionando contra la estructura metálica. A raíz del fuerte impacto, Domínguez sufrió heridas de extrema gravedad y falleció prácticamente en el acto.

En la motocicleta viajaban también las dos hijas menores del hombre: E.D., de cuatro años, y V.D., de 15. Ambas fueron asistidas de inmediato y trasladadas al Hospital Regional de Concepción, donde recibieron atención médica y permanecen bajo observación.

Tras el siniestro, se desplegó un amplio operativo en la zona con la intervención de Bomberos Voluntarios de Concepción, personal del Sistema de Emergencias 107 y efectivos policiales de distintas divisiones de la Unidad Regional, además de peritos de la División Científica, quienes realizaron las tareas técnicas para establecer la mecánica del hecho.

La Justicia tomó intervención para avanzar con las actuaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace. 

"Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá"
En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027
Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán
Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas
La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria
Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral
