Joaquín Levinton y el mensaje que conmovió tras su infarto: “Me salvaste la vida”

Más tarde, en declaraciones a TN, Crescenti confirmó que Levinton, de 50 años, había sufrido un infarto agudo de miocardio. “Con el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández se procedió a su intervención, se destapó la obstrucción en una de sus arterias y se encuentra fuera de peligro”, señaló. Desde el entorno del músico indicaron a Teleshow que, tras los estudios realizados, se detectó una vena tapada, se le practicó un cateterismo y se le colocó un stent. “Se está recuperando, está en monitoreo y se supone que mañana al mediodía le darán el alta”, habían confiado en ese momento.