Joaquín Levinton y el mensaje que conmovió tras su infarto: “Me salvaste la vida”

Joaquín Levinton atraviesa días de profunda emoción luego de haber superado un infarto agudo de miocardio y de comprobar que hacer pública su experiencia tuvo un impacto directo en la vida de otras personas. El cantante compartió en sus redes sociales un mensaje que recibió de un seguidor, quien le agradeció porque, gracias a su caso, pudo reconocer síntomas similares y acudir de urgencia a un centro de salud. “Aunque no lo creas, me salvaste la vida”, decía el texto que Levinton replicó conmovido.
El episodio de salud del líder de Turf ocurrió el último viernes, cuando se descompensó en un bar de Palermo mientras realizaba una presentación. A raíz de un intenso dolor en el pecho, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde se confirmó que había sufrido un infarto agudo de miocardio. Allí fue intervenido y se le colocó un stent para estabilizar su cuadro. Este lunes recibió el alta médica y, ya en recuperación, decidió compartir cómo su situación ayudó a otros a actuar a tiempo.
A través de su cuenta de Instagram, Levinton publicó el mensaje que le envió un hombre agradecido. “Hola. Aunque no lo creas me salvaste la vida. El viernes por la mañana me descompuse y pensé que era solamente la presión. Por la tarde vi la nota del mozo contando tus síntomas y me di cuenta que era lo que me había pasado a mí”, relató el seguidor, quien acompañó sus palabras con una imagen de su muñeca tras la hospitalización.
El testimonio continuaba con un dato clave: “Por la noche me volvió el dolor y salí corriendo al Sanatorio Anchorena. Hice un infarto, me colocaron dos stent”. Y cerraba con una frase que terminó de conmover al músico: “Gracias porque hoy estoy nuevamente con mi familia”. Levinton reaccionó al mensaje con un “qué locura” y un emoji de un corazón vendado, reflejando el impacto que le generó la historia.
Movilizado por la situación y por el proceso de recuperación que atraviesa, el exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) también compartió una imagen junto a sus padres, Carlos Levinton y Susana Tambutti, dos pilares fundamentales durante este difícil momento de salud.
Los detalles del episodio se conocieron el mismo viernes a través de la palabra de Alberto Crescenti, titular del SAME. “Sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración a las 00.45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego”, explicó en diálogo con Crónica TV. “Se convocó al 107 y la ambulancia de cercanía se apersonó en el bar. Este hombre tenía un dolor intenso en el pecho. Por este motivo, había que descartar un infarto y fue trasladado al Fernández”, agregó.
Más tarde, en declaraciones a TN, Crescenti confirmó que Levinton, de 50 años, había sufrido un infarto agudo de miocardio. “Con el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández se procedió a su intervención, se destapó la obstrucción en una de sus arterias y se encuentra fuera de peligro”, señaló. Desde el entorno del músico indicaron a Teleshow que, tras los estudios realizados, se detectó una vena tapada, se le practicó un cateterismo y se le colocó un stent. “Se está recuperando, está en monitoreo y se supone que mañana al mediodía le darán el alta”, habían confiado en ese momento.
Un rol clave en la rápida asistencia lo tuvo Richard, el mozo que atendió a Levinton y dio aviso inmediato al SAME. “Joaquín es cliente habitual, vino anoche como a las 12.30, vino descompensado, afligido, se sentía mal, tenía un dolor en el pecho. Vino a pedir ayuda porque lo conocemos”, relató en diálogo con LAM (América TV). “Transpiraba muchísimo. Le dieron agua y decía que le dolía el pecho. ‘Quedate tranquilo, respirá que no te vamos a dejar ir’. Llamamos al SAME, por suerte vino rápido y lo asistimos”, agregó.
El accionar del camarero fue destacado públicamente. El movilero del programa remarcó que, según el doctor Crescenti, el llamado inmediato fue clave para que la ambulancia llegara en apenas siete minutos y le salvara la vida. “Me cuentan que sos un laburante histórico de este lugar, que no es la primera vez que sucede algo así”, señaló el cronista. Richard explicó que al notar la sudoración y el malestar le tomó el pulso. “Tenía muchísimo. Le iba a explotar el corazón en cualquier momento”, aseguró.
Finalmente, el mozo detalló cómo fue el traslado: “Lo asistieron, le hicieron una serie de preguntas, le tomaron la presión y le dijeron que tenía un pico y que lo tenían que llevar al hospital. Le preguntaron si quería ir y dijo que sí. Se pudo levantar y lo acompañamos. Se fue bien, pero ya con un preinfarto encima”.