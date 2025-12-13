Cómo reconocer un infarto y pedir ayuda

¿De qué se trata?

Un infarto se produce cuando el flujo de sangre que llega al músculo cardíaco se interrumpe de manera súbita o disminuye tanto que los tejidos dejan de recibir oxígeno. La causa más común es la ateroesclerosis: la acumulación de grasa y colesterol en las arterias coronarias, que con el tiempo forma placas que estrechan los vasos. Cuando una de estas placas se rompe, el organismo responde formando un coágulo que puede bloquear por completo la circulación. Si eso sucede, el área del corazón irrigada por esa arteria comienza a dañarse en cuestión de minutos.