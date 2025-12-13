Joaquín Levinton evoluciona favorablemente tras haber sufrido un infarto y podría recibir el alta en los próximos días

El próximo año se proyecta como un año intenso para la banda, siempre y cuando la salud de su vocalista lo permita. Turf tiene confirmada su participación en el festival Rock en Baradero (3 y 4 de abril) y una extensa gira europea que recorrerá ciudades como Milán, Ámsterdam, París, Berlín, Barcelona y Madrid durante ese mismo mes. El gran cierre está previsto para el 9 de mayo de 2026 con un show en el C Art Media de Buenos Aires, celebrando los 30 años del grupo.