Joaquín Levinton evoluciona favorablemente tras haber sufrido un infarto y podría recibir el alta en los próximos días

El líder de Turf fue sometido a la colocación de un stent en el Hospital Fernández. Su entorno confirmó que se encuentra de "muy buen ánimo".

PREOCUPACIÓN. Levintong debió ser asistido de urgencia en la tarde del jueves. PREOCUPACIÓN. Levintong debió ser asistido de urgencia en la tarde del jueves. FOTO TOMADA DE ELDESTAPEWEB.COM
Hace 1 Hs

El entorno de Joaquín Levinton trajo tranquilidad a los fanáticos del rock nacional al confirmar que el músico "evoluciona favorablemente" tras el infarto sufrido la madrugada del viernes 12 de diciembre. El líder de la banda Turf permanece internado en el Hospital Fernández, donde fue intervenido de urgencia.

"Joaquín está siendo atendido de manera excelente por todo el equipo médico. Actualmente se encuentra acompañado por su familia y de muy buen ánimo", indicaron fuentes allegadas a través de un comunicado. Asimismo, adelantaron un pronóstico alentador sobre su recuperación. "De continuar con esta evolución positiva, en los próximos días podría recibir el alta médica para continuar su recuperación en su hogar", agregaron.

La cronología del susto

El episodio cardíaco ocurrió en la madrugada del viernes, mientras el músico de 50 años se encontraba en el restaurante El Timón, en el barrio de Palermo. Levinton manifestó un fuerte malestar en el pecho y, cerca de las 00.45, sus acompañantes alertaron al servicio de emergencias.

Personal del SAME lo trasladó de inmediato al Hospital Fernández. Allí, los médicos confirmaron un cuadro de síndrome coronario agudo y decidieron someterlo a una cirugía para la colocación de un stent. "El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro", detalló la banda en un comunicado oficial posterior.

Incertidumbre en la agenda de Turf

Si bien la recuperación es la prioridad, el incidente impactó en los planes inmediatos del grupo. El show programado para el viernes 19 de diciembre en el Teatro Ópera de La Plata, por el 73° aniversario de la sala, ha sido suspendido y se espera el anuncio de la nueva fecha de reprogramación.

El próximo año se proyecta como un año intenso para la banda, siempre y cuando la salud de su vocalista lo permita. Turf tiene confirmada su participación en el festival Rock en Baradero (3 y 4 de abril) y una extensa gira europea que recorrerá ciudades como Milán, Ámsterdam, París, Berlín, Barcelona y Madrid durante ese mismo mes. El gran cierre está previsto para el 9 de mayo de 2026 con un show en el C Art Media de Buenos Aires, celebrando los 30 años del grupo.

Temas Buenos AiresJoaquín Levinton
