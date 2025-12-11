Eugenia Tobal fue la eliminada de MaterChef Celebrity: el dramático discurso

La noche del miércoles 10 de diciembre, MasterChef Celebrity de Telefe vivió una de sus galas más emotivas, culminando con la salida de la actriz Eugenia Tobal. La reconocida figura debió dejar su delantal sobre la mesada al obtener la devolución más baja del jurado, cerrando así su participación en la competencia culinaria. Este desenlace no resultó sorpresivo para el público, ya que existían rumores que indicaban que la artista buscaba abandonar el certamen desde hacía varias semanas.
Ocho participantes se enfrentaron a la octava gala de eliminación, la cual fue conducida por Wanda Nara. El jurado, compuesto por los chefs Donato de Santis, Santiago Giorgini, y Germán Martitegui, se mostró riguroso, sin permitir el más mínimo error en los platos presentados por los concursantes. La salida de la artista se produjo justamente después de que Martitegui, con quien sostuvo un fuerte conflicto, pronunció su nombre como la eliminada de la jornada.
La reacción de Eugenia Tobal
Tras escuchar la decisión final del jurado, Eugenia Tobal no pudo contener la emoción y compartió ante las cámaras lo que sentía en ese momento crucial. Visiblemente conmovida, declaró: "Son lágrimas de alegría y de tristeza también", reflejando la alta intensidad emocional del certamen. Este tipo de experiencia televisiva genera mucha presión en los competidores.
La actriz hizo un balance positivo de su paso por el reconocido concurso culinario. Confesó que "Fue una experiencia hermosa haber estado en MasterChef". La competencia obliga a los participantes a superar sus propios límites, pues "Es un certamen que te genera mucha adrenalina y te hace desafiarte a vos misma".
Los agradecimientos de Eugenia Tobal
Antes de dejar el estudio, la concursante dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a la producción y a sus compañeros. Con un sentimiento de nostalgia, reconoció cómo aprendió a cocinar: "Mi mamá me enseñó con amor a cocinar… En realidad, ni siquiera supo ella: yo la miraba y de ahí aprendí". Finalizó su discurso dando las "Gracias a Telefe por haber podido ver a un montón de compañeros de trabajo, y a ustedes, que son lo más".
La famosa aprovechó el momento para destacar el excelente compañerismo que desarrolló con el resto de los participantes en la cocina. Ella se despidió indicando: "Me llevo un grupo de compañeros que uno no imagina que puede generar en esa ensalada rusa". Su eliminación puso fin a una etapa marcada por la tensión, dado que la producción solo permitió su salida cuando presentó un mal plato, no aceptando su pedido inicial de renuncia originado por el tenso vínculo con Germán Martitegui.