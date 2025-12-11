Eugenia Tobal fue la eliminada de MaterChef Celebrity: el dramático discurso

Los agradecimientos de Eugenia Tobal

Antes de dejar el estudio, la concursante dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a la producción y a sus compañeros. Con un sentimiento de nostalgia, reconoció cómo aprendió a cocinar: "Mi mamá me enseñó con amor a cocinar… En realidad, ni siquiera supo ella: yo la miraba y de ahí aprendí". Finalizó su discurso dando las "Gracias a Telefe por haber podido ver a un montón de compañeros de trabajo, y a ustedes, que son lo más".