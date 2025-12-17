Secciones
Airbnb pronostica cómo viajarán los jóvenes argentinos durante 2026

El informe de tendencias de la plataforma de alquileres temporarios destaca que la Generación Z priorizará viajes intensos, experiencias locales y escapadas cortas al exterior.

NUEVAS FORMAS DE VIAJAR. Airbnb anticipa viajes cortos, experiencias auténticas y una Generación Z que redefine el turismo. / AIRBNB NUEVAS FORMAS DE VIAJAR. Airbnb anticipa viajes cortos, experiencias auténticas y una Generación Z que redefine el turismo. / AIRBNB
Hace 16 Min

Viajar mucho ya no significa tomarse largas vacaciones. Para la Generación Z, el turismo se vive en modo intenso, corto y auténtico. Así lo revela un informe de Airbnb, que anticipa las tendencias que marcarán el turismo en 2026, con jóvenes que priorizan escapadas breves, experiencias inmersivas y, cada vez más, viajes en solitario.

Uno de los cambios más notorios es el auge de los viajes internacionales cortos, de uno o dos días. Inspirados por desafíos y contenidos virales en redes sociales, los jóvenes buscan aprovechar cada hora fuera de casa. En el caso de la Argentina, las búsquedas de este tipo de escapadas crecieron más del 150%, con destinos brasileños como Buzios, Río de Janeiro y Florianópolis entre los más elegidos, gracias a su cercanía y oferta cultural.

Escapadas exprés y ciudades vibrantes

Pero no se trata sólo de moverse rápido. El informe señala que los viajeros buscan conectarse con la esencia de cada lugar. En 2026, las experiencias más demandadas serán aquellas que permitan conocer la cultura local desde adentro: clases de cocina tradicional, recorridos históricos, contacto con el arte y exploraciones de la naturaleza. De hecho, las actividades al aire libre se posicionan como la categoría más reservada a nivel global.

En la Argentina, una de las experiencias con mayor proyección es “Sé curioso en Buenos Aires”, una propuesta que invita a descubrir la ciudad desde una mirada antropológica, lejos de los circuitos turísticos clásicos.

Viajar para conectar con la cultura local

Otra tendencia en alza es el viaje en solitario, asociado al autoconocimiento y la reflexión personal. Cada vez más jóvenes eligen armar la mochila y viajar solos, y Río de Janeiro aparece como el destino favorito de los argentinos para esta modalidad, con un crecimiento proyectado de más del 200% en las reservas para 2026.

Las tendencias que marca Airbnb dibujan el perfil de un viajero joven en transformación: curioso, independiente y con ganas de vivir experiencias reales, aunque sea en pocos días. Escapadas breves, inmersión cultural y viajes en solitario no son modas pasajeras, sino señales de una nueva forma de entender el turismo. En 2026, más que acumular destinos, la clave será vivir cada viaje al máximo.

