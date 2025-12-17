Airbnb pronostica cómo viajarán los jóvenes argentinos durante 2026

Uno de los cambios más notorios es el auge de los viajes internacionales cortos, de uno o dos días. Inspirados por desafíos y contenidos virales en redes sociales, los jóvenes buscan aprovechar cada hora fuera de casa. En el caso de la Argentina, las búsquedas de este tipo de escapadas crecieron más del 150%, con destinos brasileños como Buzios, Río de Janeiro y Florianópolis entre los más elegidos, gracias a su cercanía y oferta cultural.