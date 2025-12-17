La historia de Tatool: el productor tucumano que pasó de vender muebles a crear el sonido de Milo J, Trueno, y Nicki Nicole

Asentado en el tema de los músicos jóvenes, independientes de la provincia, formuló un consejo: “Hoy en día es la mejor época de la historia de la humanidad para hacer música. No tenés que moverte del lugar que sos para tener éxito. Es muy importante la cuestión federal para mí hoy en día. Y que cada artista represente el lugar de donde viene. Por ejemplo, hay un rapero de Río Gallegos que se llama Doly Flackko, él representa ese lugar, y si viene a Buenos Aires viene representando el Río Gallegos. Vos dentro de Tucumán mismo ya podés hacer una carrera, podés hacer un nombre y hoy en día con las posibilidades que uno tiene de la tecnología: poder grabarte en tu casa, poder hacerte tus propios beats. Hay varios en Tucumán que lo están haciendo, es una nueva camada de mucha autogestión, de hacerse también los videoclips, desde la música, la grabación, el mix, el master, los videos, el edit de los videos y para mí ese es el camino, ese es el 2026.”