El compromiso de difundir los valores del deporte

En definitiva, el deporte es mucho más que una actividad recreativa o un espectáculo. Es una escuela de valores, una herramienta de inclusión y un factor de cohesión social. Su práctica fortalece cuerpos y vínculos; su difusión, especialmente desde el periodismo, contribuye a construir una sociedad más justa, saludable y solidaria. Darle espacio al deporte amateur no es un gesto romántico ni marginal, se trata de una decisión editorial que habla de qué sociedad queremos reflejar y, también, de cuál aspiramos a construir. Por eso disfrutamos, junto a ustedes, con esta Fiesta nacida en 2002 y que, felizmente, llegó para quedarse.