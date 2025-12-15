Con 76 años y entrevistas en Nueva York, logró captar la atención de la Generación Z en TikTok

A simple vista, parece una más entre músicos callejeros y estudiantes sentados en los bancos del Washington Square Park. Pero, cuando saca el celular, apunta la cámara y lanza su frase ya clásica “¿Quieres dar una vuelta para mí?” todo cambia. Judi Jupiter tiene 76 años, más de 600 mil seguidores en redes sociales y una conexión sorprendente con la Generación Z (reúne a los menores de 30).
Lejos de los filtros y los sets armados, su contenido nace en la calle. Jupiter camina por Nueva York, observa, elige y se acerca a jóvenes que le llaman la atención por su look, su actitud o simplemente por “una sensación”, según narró The New York Times en una crónica publicada recientemente.
Uno de sus videos más vistos fue una entrevista casual con Sabrina Carpenter. El detalle que enamoró al público: Judi no sabía quién era. Ese mismo desinterés por el estrellato se repitió con otras figuras conocidas. Para ella, todos son iguales frente a la cámara.
@judijupiter @sabrinacarpenter album release today @Short N Sweet as she handed me a signed copy she said she's in awe of me She's absolutely adorable and short n sweet Soho NYC #sabrinacarpenter #shortnsweet #album #release #soho #blonde #blueeyes #adorable #instagood ♬ original sound - JudiJupiter
De Studio 54 al algoritmo
Judi no es nueva en el mundo de la cultura pop. En los años 70 fue fotógrafa habitual del mítico Studio 54: retrató a Debbie Harry, Christopher Reeve y a Bianca Jagger, y hacía reír a Andy Warhol. También tuvo una cita con Keith Richards, y una vida marcada por excesos, idas y vueltas económicas y una relación intensa con Nueva York.
Después de décadas lejos del centro de la escena y tras la pandemia, encontró en Instagram y TikTok un nuevo espacio para contar la ciudad. Empezó grabando charlas simples y terminó dando con su tema: los jóvenes.
“Me encanta la Generación Z”, expresó en una entrevista con The New York Times. Dice que le gusta su mirada crítica, su deseo de cambiar las cosas y su forma de expresarse. Aunque a veces no entiende su jerga -confiesa que tiene que googlear palabras como goat (no es "cabra", sino un acrónimo en inglés que significa Greatest Of All Time o "el mejor de todos los tiempos")-, conecta desde un lugar genuino: curiosidad, respeto y cero condescendencia.
Viral sin querer y sin caretas
Hoy su perfil creció tanto que ya recibe propuestas pagas de discográficas y artistas. Cobra hasta U$S 2.500 por videos patrocinados, aunque sigue grabando como siempre: sola, caminando y preguntando.
Creadores de contenido jóvenes destacan su aporte: animarse a hablar con desconocidos, invitar a mostrarse tal como son y romper la barrera generacional. Judi no intenta “parecer joven”: simplemente es fiel a su forma de mirar.
Judi Jupiter demuestra que no hay una edad correcta para empezar algo nuevo ni un público exclusivo para conectar. En tiempos de etiquetas y algoritmos, su éxito tiene una clave simple: salir a la calle, mirar a los ojos, escuchar y registrarlo todo con la cámara de su celular.