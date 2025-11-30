Cómo las nuevas generaciones están cambiando el turismo de cruceros

Además, la industria simplificó la logística. Puertos como Galveston (Texas, Estados Unidos), por ejemplo, se convierten en un punto de acceso democrático. Su crecimiento se debe a que elimina una barrera gigante para muchos jóvenes: el costo de los boletos de avión. Según AAA Texas, 46 millones de personas viven a menos de 8 horas por carretera de este puerto. Esto permite que los viajeros del suroeste, especialmente, puedan embarcarse sin pagar pasajes aéreos. La Generación Z y los millennials incluso viajan con sus hijos, y así descubren que un crucero permite conectar, descansar y visitar varios destinos sin complicaciones.