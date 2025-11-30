Secciones
SociedadTurismo

Cómo las nuevas generaciones están cambiando el turismo de cruceros

La mitad de los pasajeros de las embarcaciones ya tienen menos de 40 años. Un informe del Financial Times revela cómo la industria está adaptándose a esta demanda.

TURISMO FLOTANTE. Según el estudio, la autenticidad y el compromiso ambiental de los más jóvenes mueven el timón. / SAS TURISMO FLOTANTE. Según el estudio, la autenticidad y el compromiso ambiental de los más jóvenes mueven el timón. / SAS
30 Noviembre 2025

Según un informe del Financial Times, la industria del turismo marítimo vive una transformación gigantesca. Este cambio no lo impulsan los viajeros tradicionales, sino una nueva fuerza que reescribe las reglas: la Generación Z y los millennials. Estas nuevas generaciones demandan menos “viajes para retirados”, y buscan más experiencias, valor y momentos que puedan compartir de inmediato en sus redes sociales.

El cambio se explica en gran medida por una transición del poder económico. Los millennials y la Generación Z son ahora la fuerza que mueve el timón. De hecho, la Generación Z será la fuerza dominante del consumo global para 2030. Y las navieras lo saben.

Entre los cambios más llamativos, están comenzando a aparecer barcos rediseñados de proa a popa con una estética de hotel boutique. Ahora hay bares tipo rooftop dignos de una gran ciudad, galerías de arte contemporáneo, shows inmersivos y clubes nocturnos que fácilmente podrían estar en cualquier festival de Ibiza. Los jóvenes buscan autenticidad, música y espacios sociales.

GRÁFICO. Aproximadamente el 67% de los viajeros de crucero son Gen-X o más jóvenes. / CAPTURA DE PANTALLA GRÁFICO. Aproximadamente el 67% de los viajeros de crucero son Gen-X o más jóvenes. / CAPTURA DE PANTALLA

Del pasillo al feed

El contenido digital es el nuevo mapa. La búsqueda de "vacaciones en crucero" supera las 700 millones de visualizaciones sólo en TikTok. Ello confirma una tendencia: los cruceros de hoy están diseñados para el feed de las redes sociales.

MÁS DATOS. Estos son los más entusiasmados en tomar un crucero. / CAPTURA DE PANTALLA MÁS DATOS. Estos son los más entusiasmados en tomar un crucero. / CAPTURA DE PANTALLA

Además, la industria simplificó la logística. Puertos como Galveston (Texas, Estados Unidos), por ejemplo, se convierten en un punto de acceso democrático. Su crecimiento se debe a que elimina una barrera gigante para muchos jóvenes: el costo de los boletos de avión. Según AAA Texas, 46 millones de personas viven a menos de 8 horas por carretera de este puerto. Esto permite que los viajeros del suroeste, especialmente, puedan embarcarse sin pagar pasajes aéreos. La Generación Z y los millennials incluso viajan con sus hijos, y así descubren que un crucero permite conectar, descansar y visitar varios destinos sin complicaciones.

La ciudad flotante y el desafío ecológico

Un crucero moderno es, en esencia, una ciudad que flota. Para que se mantenga, opera como una coreografía de precisión, con cocinas industriales que funcionan durante las 24 horas, gestión de residuos sofisticada y más de 1.600 tripulantes.

Detrás del espectáculo, existe el debate sobre el impacto ambiental. La Gen Z es consciente y exige transparencia y métricas claras. La industria responde acelerando el cambio: existen motores que funcionan con combustibles más limpios, y avances como la terminal de Royal Caribbean en Galveston, la cual opera con 100% de energía solar bajo estándares LEED Zero Energy. Siete de cada diez jóvenes prefieren marcas que demuestran compromisos ambientales tangibles. Cada dato y testimonio confirma la misma realidad: las nuevas generaciones no sólo navegan, sino que están transformando el mar.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Jóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Con una fuerte apuesta turística y gastronómica, Tucumán lanza en Buenos Aires su Temporada de Verano 2026

Con una fuerte apuesta turística y gastronómica, Tucumán lanza en Buenos Aires su Temporada de Verano 2026

Javier Milei destacó el récord de ocupación hotelera durante el fin de semana largo

Javier Milei destacó el récord de ocupación hotelera durante el fin de semana largo

Feriado largo: creció el turismo, pero persisten los gastos austeros

Feriado largo: creció el turismo, pero persisten los gastos austeros

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino

Vacaciones 2026: la playa brasileña poco visitada que sorprende por su naturaleza única y queda cerca de Argentina

Vacaciones 2026: la playa brasileña poco visitada que sorprende por su naturaleza única y queda cerca de Argentina

Lo más popular
Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso
1

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad
2

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio
3

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración
4

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors
5

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino
6

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino

Más Noticias
Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Qué es el método de compras 54321: la estrategia para no pagar de más en el supermercado

Qué es el método de compras "54321": la estrategia para no pagar de más en el supermercado

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Las tendencias que marcarán la agenda de las empresas familiares en 2026

Las tendencias que marcarán la agenda de las empresas familiares en 2026

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El estilo bohemio, el favorito del verano

El estilo bohemio, el favorito del verano

Comentarios