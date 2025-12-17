Secciones
SociedadActualidad

El truco del orégano en la puerta: por qué esta tendencia conquista los hogares y qué beneficios ofrece

Esta costumbre, pese a su apariencia inusual, busca proteger el ambiente familiar al intentar alejar las energías negativas.

El truco del orégano en la puerta: por qué esta tendencia conquista los hogares y qué beneficios ofrece Imagen ilustrativa generada con IA por TN
Hace 2 Hs

En el ámbito de las soluciones domésticas, ciertos rituales ganan terreno y se transforman en tendencia dentro de los hogares. Uno de los métodos más difundidos actualmente consiste en colocar una pequeña bolsa de tela cargada con orégano en el acceso principal de la vivienda, una práctica que destaca por su sencillez y bajo costo.

Moda del verano 2026 para hombres: ¿cuáles son las mallas que entran en tendencia?

Moda del verano 2026 para hombres: ¿cuáles son las mallas que entran en tendencia?

Esta costumbre, pese a su apariencia inusual, busca proteger el ambiente familiar al intentar alejar las energías negativas. Quienes recomiendan este detalle natural aseguran que su presencia en la puerta actúa como un imán para atraer la prosperidad y renovar la armonía en cada rincón de la casa.

Para qué sirve colgar una bolsita con orégano en la puerta

Más allá de su aroma y su uso tradicional en la cocina, el orégano posee una fuerte asociación con la protección y la buena fortuna. Según diversas creencias populares, colocar esta hierba en la entrada de la vivienda funciona como un filtro energético que bloquea las vibraciones negativas del exterior, garantizando así que la armonía se mantenga intacta dentro del hogar.

Asimismo, esta práctica busca favorecer la abundancia y la prosperidad económica de los residentes. La presencia de este elemento natural no solo cumple una función simbólica, sino que también contribuye a generar una atmósfera de equilibrio y frescura, mejorando la percepción del ambiente para quienes habitan el espacio.

Cómo colgar una bolsita con orégano en la puerta

Poné orégano seco en una bolsita pequeña de tela (puede ser de tul, de algodón o el que más combine con la decoración).

Atalo con un lazo resistente y colgarlo en la parte superior de la puerta o en el marco.

Renová el contenido cada 2 o 3 meses para que el efecto se mantenga.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dónde colocar el eucalipto en casa para atraer salud, protección y buena energía

Dónde colocar el eucalipto en casa para atraer salud, protección y buena energía

Cómo eliminar las arrugas de la ropa sin plancha y con cubos de hielo

Cómo eliminar las arrugas de la ropa sin plancha y con cubos de hielo

Tengo una vida muy distinta: la confesión de Agustina Cherri sobre su intimidad que dejó sin palabras a Mario Pergolini

"Tengo una vida muy distinta": la confesión de Agustina Cherri sobre su intimidad que dejó sin palabras a Mario Pergolini

Lo más popular
“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”
1

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027
2

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán
3

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas
4

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria
5

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral
6

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

Más Noticias
Los comercios del microcentro tendrán horarios especiales por Navidad y Año Nuevo

Los comercios del microcentro tendrán horarios especiales por Navidad y Año Nuevo

Cómo funciona plan premium más económico de ChatGPT que llegó a la Argentina

Cómo funciona plan premium más económico de ChatGPT que llegó a la Argentina

La historia de Tatool: el productor tucumano que pasó de vender muebles a crear el sonido de Milo J, Trueno, y Nicki Nicole

La historia de Tatool: el productor tucumano que pasó de vender muebles a crear el sonido de Milo J, Trueno, y Nicki Nicole

Zaira Nara en MasterChef: el polémico apodo de Maxi López que desató la furia de Wanda

Zaira Nara en MasterChef: el polémico apodo de Maxi López que desató la furia de Wanda

Alerta amarilla: siete provincias están bajo advertencia por fuertes vientos

Alerta amarilla: siete provincias están bajo advertencia por fuertes vientos

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025?

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025?

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Comentarios