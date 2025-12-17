"Tengo una vida muy distinta": la confesión de Agustina Cherri sobre su intimidad que dejó sin palabras a Mario Pergolini

“Venís como ‘femme fatale’ pero en el fondo sos...”, fue la primera descripción de Mario Pergolini ante un detallado sumario poco convencional de la vida privada de la ex-Chiquititas, Agustina Cherri. La reconocida actriz argentina visitó el ciclo “Otro Día Perdido” y confesó cuáles eran sus pasiones y hobbies fuera de lo común, los cuales provocaron el asombro del conductor.
Mario Pergolini se sorprendió con las pasiones de Agustina Cherri, quien admitió llevar una vida bastante naturalista, basada en la producción cosmética amigable con el medio ambiente, las huertas, la macrobiótica y algunos TOC.
“¿Sos medio hippie, no?”, le lanzó Mario Pergolini luego de que Cherri le compartiera su pasión por la cocina hecha en casa y la producción de su huerta. Allí, el conductor le manifestó con completa sinceridad que el arquetipo de “femme fatale” era solo un traje, a lo que Cherri admitió entre risas que, cuando apareció sin arreglarse al programa: “El señor que me vio llegar no me daba ni dos mangos, no me dejaba entrar, no sabía quién era yo”, confesó con ironía.
Una vida arraigada a lo casero
“Tengo una vida muy distinta. Vivo en el mismo lugar desde que tengo tres años, vivimos en Del Viso, en Pilar”, comentó Cherri, quien se muestra muy arraigada a las tradiciones y la vida hogareña en este 2025. Luego hizo una declaración que dejó sin palabras a Pergolini: “Mi casa me la compré a los 15 y vivo en esa misma casa. Tengo un parque muy grande, con mi huerta. Tengo mi mundito ahí”, admitió.
Sobre la cocina, Cherri confesó haber pasado por múltiples regímenes alimenticios: “Fui macrobiótica, fui vegana, estudié mucha cocina”, relató la actriz. Contó haberse iniciado en la filosofía alimentaria oriental de la comida sin productos industrializados por curiosidad y que llevó a toda su familia a comer de la misma manera: “Los chicos fueron macrobióticos tres años”, dijo con picardía.
La confesión de Cherri sobre su alimentación
“Yo iba a los encuentros con mi amiga con una heladerita con rueditas y me llevaba las almendras”, admitió con cierta timidez Cherri, quien reconoció que no era sencillo llevar una dieta de ese tipo. “Me acuerdo cuando Muna cumplió un año, era todo un catering macrobiótico y la torta era de dátiles; mis amigas se querían morir”, confesó la actriz.
Finalmente, Cherri concluyó sobre los cuidados en la comida que se trata de cierta fijación: “Tengo un TOC con lo que consumo, soy de las que te leen la etiqueta. Pero desde un lugar de conciencia, quiero entender lo que estoy comiendo”.