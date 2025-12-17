"Tengo una vida muy distinta": la confesión de Agustina Cherri sobre su intimidad que dejó sin palabras a Mario Pergolini

“¿Sos medio hippie, no?”, le lanzó Mario Pergolini luego de que Cherri le compartiera su pasión por la cocina hecha en casa y la producción de su huerta. Allí, el conductor le manifestó con completa sinceridad que el arquetipo de “femme fatale” era solo un traje, a lo que Cherri admitió entre risas que, cuando apareció sin arreglarse al programa: “El señor que me vio llegar no me daba ni dos mangos, no me dejaba entrar, no sabía quién era yo”, confesó con ironía.