Horacio Zeballos fue distinguido como campeón mundial de dobles 2025 por la Federación Internacional de Tenis

Horacio Zeballos cerró una temporada inolvidable con una distinción que lo ubica en un lugar inédito para el tenis argentino. La Federación Internacional de Tenis (ITF) lo eligió campeón mundial de dobles 2025, premio que compartió con el español Marcel Granollers, su socio a lo largo de un año marcado por la regularidad, los títulos y la consagración en los escenarios más importantes del circuito.
La dupla hispano-argentina fue protagonista absoluta en 2025. Zeballos y Granollers conquistaron sus primeros títulos de Grand Slam como pareja al imponerse en Roland Garros y en el Abierto de Estados Unidos, un logro que terminó de consolidarlos como la mejor dupla del año. El éxito en París tuvo un valor especial para el argentino, ya que significó dejar atrás tres finales perdidas en torneos grandes.
El rendimiento no se limitó a los majors. A lo largo de la temporada, sumaron otros tres títulos ATP en Bucarest, Madrid y Basilea, y además alcanzaron las semifinales de Wimbledon, ratificando su alto nivel en todas las superficies. También representaron a sus países en la fase final de la Copa Davis, disputada en Bolonia.
El reconocimiento de la ITF tiene un peso simbólico fuerte ya que es la primera vez que un argentino y un español reciben el premio de campeones mundiales de dobles masculinos. Para Zeballos, que a los 40 años atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, el galardón funciona como coronación de una trayectoria construida con constancia y vigencia en la elite.
En el resto de las categorías, la ITF distinguió nuevamente a Aryna Sabalenka y a Jannik Sinner como campeones mundiales en singles. En dobles femenino, el premio fue para las italianas Sara Errani y Jasmine Paolini, que repitieron el reconocimiento por segundo año consecutivo. Todos los galardonados recibirán sus premios en una ceremonia que se realizará en 2026, cuya fecha será anunciada más adelante.