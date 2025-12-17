Horacio Zeballos fue distinguido como campeón mundial de dobles 2025 por la Federación Internacional de Tenis

El reconocimiento de la ITF tiene un peso simbólico fuerte ya que es la primera vez que un argentino y un español reciben el premio de campeones mundiales de dobles masculinos. Para Zeballos, que a los 40 años atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, el galardón funciona como coronación de una trayectoria construida con constancia y vigencia en la elite.