Horacio Zeballos hizo historia: campeón del US Open 2025 junto a Marcel Granollers

La dupla hispano-argentina superó a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski en un partido memorable que se definió en tres sets: cayeron 3-6 en el primero, reaccionaron con un 7-6 (4) en el segundo y sellaron la victoria con un 7-5 en el tercero. El momento más emocionante se dio cuando levantaron tres match points en contra, mostrando carácter y temple en los pasajes más tensos.