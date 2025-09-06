Horacio Zeballos hizo historia: campeón del US Open 2025 junto a Marcel Granollers

La historia grande del tenis argentino sumó un nuevo capítulo en Nueva York. Horacio Zeballos, a los 40 años, se consagró campeón del US Open 2025 en dobles junto al español Marcel Granollers, tras una final dramática en el Arthur Ashe Stadium.
La dupla hispano-argentina superó a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski en un partido memorable que se definió en tres sets: cayeron 3-6 en el primero, reaccionaron con un 7-6 (4) en el segundo y sellaron la victoria con un 7-5 en el tercero. El momento más emocionante se dio cuando levantaron tres match points en contra, mostrando carácter y temple en los pasajes más tensos.
Para Zeballos, la conquista tiene un valor doble: fue su segundo Grand Slam de la temporada y de su carrera, lo que lo convierte en el quinto argentino en la historia en ganar el US Open. Antes lo habían conseguido Guillermo Vilas en 1977, Gabriela Sabatini en 1990, Juan Martín Del Potro en 2009 y Gustavo Fernández en 2025 en dobles adaptados.
El marplatense, visiblemente emocionado, elogió a sus rivales: “Fue una batalla asombrosa, injusto que haya un ganador y un perdedor porque hicieron un partido excepcional”. Y agregó, con la voz quebrada: “Acabo de ganar el US Open, es tan hermoso estar aquí y más ante un público tan bueno que disfrutó de un gran partido de dobles”.
La temporada de Zeballos y Granollers ya es histórica: además del US Open, habían derrotado a la misma pareja británica en Roland Garros y perdido en Wimbledon. Con el triunfo en Nueva York, cerraron el año por delante en el mano a mano contra Salisbury y Skupski, consolidándose como una de las mejores duplas del circuito.
El 6 de septiembre de 2025 quedará grabado para siempre en la carrera de Horacio Zeballos, que con esta consagración no solo agranda su leyenda personal, sino que también mantiene vivo el legado argentino en el tenis mundial.