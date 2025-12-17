Secciones
El Poder Judicial de Tucumán se suma al asueto del 24 y del 31

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia declaró inhábiles los días previos a Navidad y Año Nuevo, en línea lo dispuesto por el Ejecutivo.

Palacio de Tribunales.
Hace 2 Hs

El Poder Judicial de Tucumán se sumará al asueto dispuesto para el 24 y el 31, en línea con lo establecido por el Poder Ejecutivo (PE).

A través de la acordada 1.249, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) resolvió declarar inhábiles esos días, "a todos los efectos judiciales y administrativos", en el marco de las celebraciones por Navidad y por Año Nuevo.

El instrumento fue rubricado por los miembros del máximo tribunal, Daniel Leiva (presidente), Antonio Estofán, Claudia Sbdar, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos

En los considerando, la acordada alude al decreto 3.834/1, firmado el martes por el gobernador Osvaldo Jaldo, que establece el asueto administrativo en el marco de "las tradicionales festividades de Fin de Año" e invita a la Justicia provincial -entre otros- a adherirse a la medida.

Sobre la base de las facultades otorgadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Corte acordó "declarar inhábil, a todos los efectos judiciales y administrativos en el Poder Judicial de la Provincia de Tucumán, los días 24 y 31 de diciembre de 2025".

Poder Judicial de TucumánOsvaldo JaldoCorte Suprema de Justicia de TucumánAntonio EstofanDaniel PosseClaudia SbdarAño NuevoDaniel Leiva
