El ático más lujoso de Nueva York: cómo es el excéntrico piso que alquila Bad Bunny

Cuando no está recibiendo celebridades en su "casita" de una planta durante sus shows en Puerto Rico, Bad Bunny disfruta de la intimidad de sus propiedades más imponentes. Más allá de los escenarios donde deslumbra con su nuevo álbum "Debí tirar más fotos", Benito Antonio Martínez Ocasio construyó un imperio inmobiliario que abarca desde gigantescas mansiones propias hasta la renta de departamentos tan exclusivos que pocos pueden costear.
Sin olvidar sus raíces en el Caribe, el "Conejo Malo" logró establecer sus cuarteles generales entre Los Ángeles y Nueva York. Sin embargo, existe una diferencia clave en su patrimonio: mientras que en la costa oeste apuesta por la compra, en la "Gran Manzana" prefiere mantener un perfil de inquilino de ultra lujo.
El misterio de Nueva York: un alquiler de U$S 160.000
A diferencia de sus inversiones en California, Bad Bunny tomó una decisión distinta para su estancia en la costa este. A pesar de su inmensa fortuna, el puertorriqueño no es dueño de una casa en Nueva York. En su lugar, el artista optó por alquilar uno de los áticos más caros de la ciudad.
Ubicado en el exclusivo barrio de West Chelsea, Benito desembolsa la astronómica cifra de U$S 160.000 euros mensuales por un ático dúplex. Se trata de una propiedad de 400 metros cuadrados que incluye cuatro dormitorios de diseño; una piscina privada de 10 metros de largo; una terraza ajardinada con vistas directas al río Hudson; Una biblioteca con escalera de caracol que conecta con la azotea.
¿Cómo es por dentro el penthouse de Bad Bunny?
Aunque es una residencia temporal, la opulencia del lugar deja claro que, aunque prefiera no comprar en la ciudad, Bad Bunny solo se conforma con lo mejor de lo mejor.
Como explicaron desde la revista Hola, el penthouse está ubicado en la 527 West 27th Street y se destacan sus amplios ventanales con vista panorámica de la Gran Manzana.
Todo el departamento está decorado con suelos de roble, paneles de madera personalizados y techos altísimos que llegan casi a los cuatro metros de altura. Se accede a él mediante un ascensor privado que desemboca en una amplia sala de estar, custodiada por una biblioteca y una terraza orientada al sur.
La suite principal es digna de una superestrella con vestidores dobles y balcón privado. El baño en suite es igualmente impresionante con enormes losas de mármol, suelos calefactables, tocador de roble y una relajante bañera. Además, cuenta con otro baño separado, una sauna y una ducha tipo lluvia al aire libre.
El edificio, de 11 pisos y 36 viviendas, se llama Jardim y fue construido por el arquitecto brasileño Isay Weinfeld en 2019 y es perfecto para los residentes que buscan privacidad y seguridad adicionales. Además, el propio condominio cuenta con un club de 2.700 metros cuadrados con piscina, gimnasio y spa. El patio interior del edificio cuenta con jardines de varios niveles y senderos de madera y piedra.