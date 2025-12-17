El ático más lujoso de Nueva York: cómo es el excéntrico piso que alquila Bad Bunny

Cuando no está recibiendo celebridades en su "casita" de una planta durante sus shows en Puerto Rico, Bad Bunny disfruta de la intimidad de sus propiedades más imponentes. Más allá de los escenarios donde deslumbra con su nuevo álbum "Debí tirar más fotos", Benito Antonio Martínez Ocasio construyó un imperio inmobiliario que abarca desde gigantescas mansiones propias hasta la renta de departamentos tan exclusivos que pocos pueden costear.