Secciones
EspectáculosFamosos

El ático más lujoso de Nueva York: cómo es el excéntrico piso que alquila Bad Bunny

La estrella más influyente del último tiempo prefiere pagar la renta de un conveniente departamento, el más lujoso de la Gran Manzana.

El penthouse más lujoso de NUeva York es la casa de Bad Bunny. El penthouse más lujoso de NUeva York es la casa de Bad Bunny. Fuente: Tim Waltman
Hace 2 Hs

Cuando no está recibiendo celebridades en su "casita" de una planta durante sus shows en Puerto Rico, Bad Bunny disfruta de la intimidad de sus propiedades más imponentes. Más allá de los escenarios donde deslumbra con su nuevo álbum "Debí tirar más fotos", Benito Antonio Martínez Ocasio construyó un imperio inmobiliario que abarca desde gigantescas mansiones propias hasta la renta de departamentos tan exclusivos que pocos pueden costear.

Bad Bunny se cayó en pleno show en México y sorprendió con su reacción

Bad Bunny se cayó en pleno show en México y sorprendió con su reacción

Sin olvidar sus raíces en el Caribe, el "Conejo Malo" logró establecer sus cuarteles generales entre Los Ángeles y Nueva York. Sin embargo, existe una diferencia clave en su patrimonio: mientras que en la costa oeste apuesta por la compra, en la "Gran Manzana" prefiere mantener un perfil de inquilino de ultra lujo.

El misterio de Nueva York: un alquiler de U$S 160.000

A diferencia de sus inversiones en California, Bad Bunny tomó una decisión distinta para su estancia en la costa este. A pesar de su inmensa fortuna, el puertorriqueño no es dueño de una casa en Nueva York. En su lugar, el artista optó por alquilar uno de los áticos más caros de la ciudad.

Ubicado en el exclusivo barrio de West Chelsea, Benito desembolsa la astronómica cifra de U$S 160.000 euros mensuales por un ático dúplex. Se trata de una propiedad de 400 metros cuadrados que incluye cuatro dormitorios de diseño; una piscina privada de 10 metros de largo; una terraza ajardinada con vistas directas al río Hudson; Una biblioteca con escalera de caracol que conecta con la azotea.

¿Cómo es por dentro el penthouse de Bad Bunny?

Aunque es una residencia temporal, la opulencia del lugar deja claro que, aunque prefiera no comprar en la ciudad, Bad Bunny solo se conforma con lo mejor de lo mejor.

Como explicaron desde la revista Hola, el penthouse está ubicado en la 527 West 27th Street y se destacan sus amplios ventanales con vista panorámica de la Gran Manzana. 

Todo el departamento está decorado con suelos de roble, paneles de madera personalizados y techos altísimos que llegan casi a los cuatro metros de altura. Se accede a él mediante un ascensor privado que desemboca en una amplia sala de estar, custodiada por una biblioteca y una terraza orientada al sur.

La suite principal es digna de una superestrella con vestidores dobles y balcón privado. El baño en suite es igualmente impresionante con enormes losas de mármol, suelos calefactables, tocador de roble y una relajante bañera. Además, cuenta con otro baño separado, una sauna y una ducha tipo lluvia al aire libre.

El edificio, de 11 pisos y 36 viviendas, se llama Jardim y fue construido por el arquitecto brasileño Isay Weinfeld en 2019 y es perfecto para los residentes que buscan privacidad y seguridad adicionales. Además, el propio condominio cuenta con un club de 2.700 metros cuadrados con piscina, gimnasio y spa. El patio interior del edificio cuenta con jardines de varios niveles y senderos de madera y piedra.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una película argentina quedó en el top 10 de los mejores estrenos de 2025 de la revista Time

Una película argentina quedó en el top 10 de los mejores estrenos de 2025 de la revista Time

Lo más popular
“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”
1

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027
2

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán
3

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas
4

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria
5

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral
6

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

Más Noticias
Cómo funciona plan premium más económico de ChatGPT que llegó a la Argentina

Cómo funciona plan premium más económico de ChatGPT que llegó a la Argentina

La historia de Tatool: el productor tucumano que pasó de vender muebles a crear el sonido de Milo J, Trueno, y Nicki Nicole

La historia de Tatool: el productor tucumano que pasó de vender muebles a crear el sonido de Milo J, Trueno, y Nicki Nicole

Zaira Nara en MasterChef: el polémico apodo de Maxi López que desató la furia de Wanda

Zaira Nara en MasterChef: el polémico apodo de Maxi López que desató la furia de Wanda

Alerta amarilla: siete provincias están bajo advertencia por fuertes vientos

Alerta amarilla: siete provincias están bajo advertencia por fuertes vientos

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025?

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025?

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Comentarios