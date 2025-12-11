Bad Bunny se cayó en pleno show en México y sorprendió con su reacción

Bad Bunny vivió un inesperado momento durante la noche inaugural de su DtMF World Tour 2025 en el Estadio GNP Seguros, en Ciudad de México. Mientras interpretaba “La Casita”, el artista puertorriqueño perdió el equilibrio y cayó sobre una de las plataformas del escenario, dejando a más de 60 mil fanáticos en vilo.
El concierto del 10 de diciembre, primero de las ocho fechas programadas en el país, ya venía cargado de expectativa: miles de seguidores acamparon durante horas para conseguir un lugar privilegiado y ver de cerca a una de las figuras más convocantes del mundo.
El incidente ocurrió cuando Bad Bunny se dirigía hacia La Casita, un escenario secundario ubicado en el centro de la zona General B. Mientras avanzaba y cantaba, un mal paso lo hizo caer ante la mirada atónita del público, que reaccionó con gritos y sorpresa.
Una caída en el escenario tomó por sorpresa a Bad Bunny en plena presentación.
Sin embargo, el momento no pasó a mayores. Con total naturalidad, el cantante se levantó casi al instante, se rió de sí mismo y retomó la canción como si nada hubiera ocurrido. Su actitud descontracturada fue celebrada con una fuerte ovación que rápidamente disipó la tensión.
“¡México, con las manos arriba!”, lanzó después para recuperar la energía del estadio y continuar con un show que mantuvo su potencia pese al sobresalto.
Bad Bunny se cae en la casita de su concierto en Mexico.
Más allá del episodio, la puesta en escena también generó debate entre los asistentes. La estructura de La Casita, uno de los puntos visuales centrales del tour, limita la visión desde varios sectores, lo que provocó malestar en parte del público, especialmente entre quienes se encontraban más alejados o en ángulos desfavorables.
En redes sociales, muchos destacaron lo llamativa de la propuesta, pero advirtieron que la distancia y el diseño pueden complicar la experiencia en algunos pasajes del recital.