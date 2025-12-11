Secciones
CulturaMúsica

Bad Bunny se cayó en pleno show en México y sorprendió con su reacción

El artista provocó los gritos de sus fans que pensaron que podía caer al precipicio.

Imagen gentileza https://www.tvazteca.com/ Imagen gentileza https://www.tvazteca.com/
Hace 2 Hs

Bad Bunny vivió un inesperado momento durante la noche inaugural de su DtMF World Tour 2025 en el Estadio GNP Seguros, en Ciudad de México. Mientras interpretaba “La Casita”, el artista puertorriqueño perdió el equilibrio y cayó sobre una de las plataformas del escenario, dejando a más de 60 mil fanáticos en vilo.

El concierto del 10 de diciembre, primero de las ocho fechas programadas en el país, ya venía cargado de expectativa: miles de seguidores acamparon durante horas para conseguir un lugar privilegiado y ver de cerca a una de las figuras más convocantes del mundo.

El incidente ocurrió cuando Bad Bunny se dirigía hacia La Casita, un escenario secundario ubicado en el centro de la zona General B. Mientras avanzaba y cantaba, un mal paso lo hizo caer ante la mirada atónita del público, que reaccionó con gritos y sorpresa.

Sin embargo, el momento no pasó a mayores. Con total naturalidad, el cantante se levantó casi al instante, se rió de sí mismo y retomó la canción como si nada hubiera ocurrido. Su actitud descontracturada fue celebrada con una fuerte ovación que rápidamente disipó la tensión.

“¡México, con las manos arriba!”, lanzó después para recuperar la energía del estadio y continuar con un show que mantuvo su potencia pese al sobresalto.

Más allá del episodio, la puesta en escena también generó debate entre los asistentes. La estructura de La Casita, uno de los puntos visuales centrales del tour, limita la visión desde varios sectores, lo que provocó malestar en parte del público, especialmente entre quienes se encontraban más alejados o en ángulos desfavorables. 

En redes sociales, muchos destacaron lo llamativa de la propuesta, pero advirtieron que la distancia y el diseño pueden complicar la experiencia en algunos pasajes del recital.

Temas El PaísCiudad de México
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
1

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA
2

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil
3

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad
4

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas
5

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio
6

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

Más Noticias
Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA

Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Comentarios