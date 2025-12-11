Una película argentina quedó en el top 10 de los mejores estrenos de 2025 de la revista Time

Cuenta una historia centrada en la herencia emocional y los vínculos familiares. Dos hermanas deben lidiar con el regreso inesperado de su padre cineasta luego de la muerte de su madre. Gustav le ofrece a una de las hermanas un papel principal, pero es rechazado. En medio, las obliga a enfrentarse a heridas pasadas en una reflexión que vincula arte, memoria y sanación.