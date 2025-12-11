Una película argentina quedó en el top 10 de los mejores estrenos de 2025 de la revista Time

Esta semana la revista Time publicó su tradicional listado anual con una selección de los mejores estrenos del año. Las 10 elegidas se distinguen por su variedad de estilos, géneros, tramas e incluso por su nacionalidad. Ingresar al ranking es todo un logro para los cineastas y este año la revista estadounidense destacó una producción argentina entre sus favoritas.
Aunque la selección de Time atraviesa estilos tan amplios y distintos como la comedia y el drama, todo el ranking se inclina hacia una misma temática. Las películas repasan, en su mayoría, la vida de artistas reconocidos, destacados en los rubros en que se desempeñaron.
Los 10 mejores estrenos según la revista Time
Nouvelle Vague
Una película dirigida por Richard Linklater que homenajea directamente al cine francés. Recorre episodios de la vida del director Jean-Luc Godard, en particular, el del rodaje de la película “Al final de la escapada”, mostrando cómo el joven cineasta desata una revolución en el cine mundial rindiendo homenaje a la libertad y la experimentación.
An officer and a spy
Una película de Roman Polanski ambientada en los años 90 del siglo XIX. A pesar de ser inocente, el capitán francés Alfred Dreyfus, un oficial judío, es acusado de traición y de espiar para Alemania. Por ello es condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo en la Guayana Francesa.
Blue Moon
Linklater ingresa nuevamente al top 10 con esta película. Blue Moon. Retrata la problemática vida de Lorenz Hart, del dúo Rodgers & Hart. Se centra en la noche en que su compañero estrena el éxito “Oklahoma!”, mientras Hart pasa una noche autodestructiva enfrentando su propia fragilidad emocional en un bar de Nueva York.
Sentimental value
Cuenta una historia centrada en la herencia emocional y los vínculos familiares. Dos hermanas deben lidiar con el regreso inesperado de su padre cineasta luego de la muerte de su madre. Gustav le ofrece a una de las hermanas un papel principal, pero es rechazado. En medio, las obliga a enfrentarse a heridas pasadas en una reflexión que vincula arte, memoria y sanación.
Peter Hujar’s Day
Una película dirigida por Ira Sachs que recrea una conversación entre el fotógrafo Peter Hujar y Linda Rosenkrantz en 1974 que da luz sobre el vibrante mundo artístico del centro de Nueva York y el viaje introspectivo de la vida de un artista.
Roofman
Dirigida por Derek Cianfrance, trata sobre la historia real del veterano del ejército Jeffrey Manchester que tiene problemas económicos. Su situación lo lleva a convertirse en un ladrón peculiar: empieza a ingresar a los McDonald’s por los techos, lo que le vale el apodo de Roofman.
Sinners
Dos hermanos gemelos contrabandistas regresan a su pueblo natal en Mississippi en 1932. En sus intentos de redención, se ven amenazados por un mal sobrenatural que se manifiesta en una antigua leyenda del blues y el racismo de la época. Dirigida por Ryan Coogler.
The mastermind
Una obra dirigida por Kelly Reichardt que cuenta cómo J. B. Mooney, un carpintero desempleado de los años 70, planea un robo de arte a un museo local. Su plan llega a su fin cuando aparecen dificultades, lo que convierte a la historia en un relato de mediocridad y fracaso, un retrato del Estados Unidos de los años 70.
El Jockey
Es la película argentina que ingresó al top 10, dirigida por Luis Ortega y protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart con la participación de Úrsula Corberó. Abril y Remo son dos jockeys que corren para un mafioso llamado Sirena. Tras un accidente, Remo pierde la memoria y empieza a buscar su identidad. Mientras tanto, Abril debe buscarlo para volver a formar la familia que tendrán, pues está embarazada.
One of them days
Dreuz y Alyssa comparten piso en Los Ángeles y descubren que el novio de una de ellas perdió el dinero del alquiler. Deben conseguir el efectivo rápidamente en una aventura que las enfrenta al desalojo. En medio aparecen situaciones caóticas y cómicas que también ponen en jaque su amistad.