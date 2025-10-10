Secciones
Qué dijo el hijo de Chespirito sobre la parodia de El Chavo del 8 que hizo Bad Bunny

La vecindad de El Chavo revivió en SNL gracias a Bad Bunny, y el hijo de Chespirito reaccionó con emoción ante el inesperado tributo.

Hace 1 Hs

La reciente aparición de Bad Bunny en Saturday Night Live (SNL) generó una ola de comentarios en redes sociales. El artista puertorriqueño, confirmado como la figura central del espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl LX, sorprendió al público al interpretar a “Quico”, el emblemático personaje de El Chavo del 8, en un sketch que rindió homenaje al clásico programa creado por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

Durante la emisión inaugural de la temporada 51 del programa, Bad Bunny asumió el rol de anfitrión y participó en una recreación de la famosa vecindad. Aunque la comedia se desarrolló en inglés, la escenografía, los gestos y las situaciones evocaron de inmediato la esencia de la serie original, que marcó a generaciones en toda América Latina.

En el sketch, el comediante Marcello Hernández (de raíces cubanas y dominicanas) dio vida a El Chavo, Sarah Sherman interpretó a La Chilindrina y Jon Hamm apareció como el Profesor Jirafales. Bad Bunny, caracterizado como Quico, replicó con precisión los cachetes inflados y el tono inconfundible del personaje, desatando risas y nostalgia entre los espectadores.

El segmento, con risas grabadas y pastelazos incluidos, fue una curiosa mezcla cultural: un ícono de la televisión mexicana adaptado al formato estadounidense del late night más influyente del mundo.

La reacción de Roberto Gómez Fernández

Consultado por los medios, Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, reaccionó positivamente al homenaje:

“Un gusto porque fue un homenaje. Hubiera estado bueno que interviniéramos nosotros, hubiera quedado mejor. Ya sabíamos que él era seguidor, pero me sorprendió que en combinación con este programa tan importante le dieran la oportunidad. Seguramente fue idea de él o de su equipo.”

Sobre la actuación de Bad Bunny, Gómez Fernández destacó: “Muy buen Quico.”

El productor aclaró además que la producción de Saturday Night Live no pidió autorización para realizar la parodia, aunque subrayó que no había necesidad de hacerlo: “Es una parodia, no requiere pedir permiso. Es una manifestación de la trascendencia de lo que hizo mi padre. La representación de una celebridad como lo es Bad Bunny dice muchísimo.”

Florinda Meza también elogió el homenaje

Por su parte, Florinda Meza, viuda de Chespirito y recordada por su papel de Doña Florinda, también celebró la recreación desde su cuenta de Instagram:

“Me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota. Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín.”

