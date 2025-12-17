Se conocieron los votos de Lionel Messi en The Best 2025: no eligió a “Dibu” Martínez como mejor arquero

Lionel Messi dio a conocer sus votos en los premios The Best 2025 y una de sus elecciones generó sorpresa en Argentina. El capitán de la Selección no eligió a Emiliano “Dibu” Martínez como el mejor arquero del mundo y ubicó en el primer lugar al italiano Gianluigi Donnarumma, quien finalmente se quedó con el galardón.
La ceremonia se realizó este martes en Doha y, como ocurre cada año, la FIFA hizo públicos los sufragios de los futbolistas y capitanes de selección. En la terna al mejor arquero, Messi optó por Donnarumma en el primer puesto, colocó a Martínez en el segundo y completó el podio con Thibaut Courtois.
La decisión llamó la atención debido al vínculo entre Messi y el arquero argentino, que venía de ganar el premio en 2022 y 2024. Sin embargo, el rosarino se inclinó por el italiano, que tuvo una temporada destacada con Paris Saint-Germain, con títulos a nivel local y la conquista de la Champions League, desempeño que terminó siendo determinante en la votación.
En la categoría al mejor jugador del mundo, Messi coincidió con el resultado final. Su primer voto fue para Ousmane Dembélé, quien terminó quedándose con el premio. En segundo lugar ubicó a Kylian Mbappé, mientras que el tercer puesto fue para Lamine Yamal, actual figura del Barcelona.
Por su parte, en la elección al mejor entrenador, el capitán argentino también votó al ganador: Luis Enrique. Su ex DT en Barcelona fue su principal elección tras una temporada exitosa con el PSG. Detrás quedaron Hansi Flick, actual entrenador del conjunto catalán, y Mikel Arteta, técnico del Arsenal.
Los votos de Messi se conocieron en una gala que volvió a tener presencia argentina destacada. Aunque "Dibu" no fue su primera opción en la terna de arqueros, Santiago Montiel sí celebró en Doha al quedarse con el Premio Puskás, por su gol con Independiente en el Torneo Apertura 2025.