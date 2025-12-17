Se conocieron los votos de Lionel Messi en The Best 2025: no eligió a “Dibu” Martínez como mejor arquero

La decisión llamó la atención debido al vínculo entre Messi y el arquero argentino, que venía de ganar el premio en 2022 y 2024. Sin embargo, el rosarino se inclinó por el italiano, que tuvo una temporada destacada con Paris Saint-Germain, con títulos a nivel local y la conquista de la Champions League, desempeño que terminó siendo determinante en la votación.