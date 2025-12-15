La Finalissima ya tiene fecha: cuándo se enfrentarán la Selección Argentina y España antes del Mundial 2026

La Finalissima empieza a dejar de ser un anuncio pendiente para convertirse en un partido concreto. Según la información que circuló en las últimas horas, el duelo entre la Selección Argentina y España se jugaría en marzo de 2026, durante la fecha FIFA previa al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El periodista Gastón Edul anticipó que el encuentro está prácticamente cerrado y que la confirmación oficial llegaría en breve. De acuerdo a lo señalado, la fecha tentativa sería el 27 de marzo y la sede elegida, el estadio Lusail de Qatar, escenario de la final del Mundial 2022. La decisión ya fue reconocida tanto por la AFA como por Conmebol, mientras que desde España también dieron señales claras de acuerdo.
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, confirmó que el entendimiento con UEFA está sellado y que solo resta la comunicación formal para oficializar el partido. “Esta unión e ilusión se volverán a ver en marzo en la Finalissima. Hemos cerrado un acuerdo con UEFA”, expresó, aunque aclaró que aún esperan el anuncio definitivo.
Más allá de que el partido pondrá en juego un título y enfrentará a dos de las selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA, la fecha elegida no termina de convencer al cuerpo técnico argentino. Lionel Scaloni ya había manifestado su disconformidad con disputar la Finalissima tan cerca del Mundial, una postura que, según Edul, se sostiene desde hace tiempo. El entrenador considera que hubo margen en los últimos dos años para organizar el encuentro sin cargar la agenda en la antesala de la Copa del Mundo.
Desde su entorno explican que la molestia no pasa por jugar el partido en sí, sino por tener que hacerlo apenas unos meses antes del Mundial, cuando el foco suele estar puesto en la preparación final y no en compromisos exigentes. Aun así, la decisión parece tomada y el cruce se llevará a cabo.
En paralelo, surgió la posibilidad de que Argentina dispute un amistoso frente a Senegal en la misma fecha FIFA de marzo. Desde África aseguran que hubo una oferta formal para concretar ese encuentro, por lo que, de confirmarse ambos partidos, la “Scaloneta” tendría dos compromisos en la recta final rumbo a 2026.
La Finalissima, que regresó al calendario en 2022 con la recordada victoria argentina ante Italia en Wembley, sumará así un nuevo capítulo. Falta la confirmación oficial, pero todo indica que Argentina y España volverán a cruzarse por un título, esta vez con el Mundial a la vuelta de la esquina.