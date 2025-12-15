La Finalissima ya tiene fecha: cuándo se enfrentarán la Selección Argentina y España antes del Mundial 2026

Más allá de que el partido pondrá en juego un título y enfrentará a dos de las selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA, la fecha elegida no termina de convencer al cuerpo técnico argentino. Lionel Scaloni ya había manifestado su disconformidad con disputar la Finalissima tan cerca del Mundial, una postura que, según Edul, se sostiene desde hace tiempo. El entrenador considera que hubo margen en los últimos dos años para organizar el encuentro sin cargar la agenda en la antesala de la Copa del Mundo.