Donnarumma ganó el premio The Best 2025 y terminó con el dominio de "Dibu" Martínez

El arquero italiano fue elegido por la FIFA tras su temporada con PSG y se impuso en la terna que integraba el argentino, ganador de las ediciones 2022 y 2024.

Emiliano “Dibu” Martínez no logró repetir en la gala de los premios The Best de la FIFA. El arquero argentino, que había ganado el reconocimiento al Mejor Arquero en 2022 y 2024, fue superado esta vez por el italiano Gianluigi Donnarumma, quien se quedó con el galardón correspondiente a la temporada 2024/25.

La entrega se realizó este martes y formó parte de los premios que la FIFA comenzó a anunciar a través de su sitio oficial. El período evaluado comprendió desde el 11 de agosto de 2024 hasta el 2 de agosto de 2025. En ese lapso, Donnarumma se destacó por su rendimiento con Paris Saint-Germain, club con el que ganó la UEFA Champions League y otros títulos en el fútbol francés.

El arquero italiano, de 26 años, fue una de las piezas clave del PSG campeón de Europa y también integró el equipo que terminó subcampeón del Mundial de Clubes FIFA 2025. Ese recorrido le permitió imponerse en una terna exigente que incluía, además de Martínez, a Alisson Becker, Thibaut Courtois, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.

Desde la FIFA explicaron que el premio se sustentó en la regularidad y los logros colectivos del guardameta durante la última temporada. Entre los momentos destacados se mencionó su actuación en la final de la Champions League, donde mantuvo el arco en cero en la goleada 5-0 ante Inter, además de su participación en la conquista de la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones.

De esta manera, Donnarumma ganó el premio The Best al Mejor Arquero por primera vez en su carrera y desplazó a Martínez, que sigue siendo el máximo ganador del galardón con dos conquistas. El argentino venía de obtenerlo en 2024, año en el que también celebró la Copa América con la Selección.

La gala de los premios The Best se desarrolló en un contexto especial, en la previa de la final de la Copa Intercontinental, y tuvo presencia argentina destacada. En la misma jornada, Santiago Montiel fue reconocido con el Premio Puskás, sumando así una alegría para el fútbol nacional, aunque el premio al mejor arquero quedó esta vez en manos del italiano.

