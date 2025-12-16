Donnarumma ganó el premio The Best 2025 y terminó con el dominio de "Dibu" Martínez

Desde la FIFA explicaron que el premio se sustentó en la regularidad y los logros colectivos del guardameta durante la última temporada. Entre los momentos destacados se mencionó su actuación en la final de la Champions League, donde mantuvo el arco en cero en la goleada 5-0 ante Inter, además de su participación en la conquista de la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones.