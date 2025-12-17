Lionel Messi ya está en Argentina: llegó a Santa Fe y pasará las fiestas en Rosario

El arribo generó un fuerte revuelo en la capital santafesina. Decenas de fanáticos se acercaron desde temprano al perímetro del aeropuerto para intentar ver al capitán de la Selección, que volvió a pisar suelo santafesino después de más de 14 años. La última vez había sido el 16 de julio de 2011, cuando Argentina quedó eliminada por penales ante Uruguay en los cuartos de final de la Copa América disputada en el país.