Lionel Messi ya está en Argentina: llegó a Santa Fe y pasará las fiestas en Rosario

Lionel Messi regresó este miércoles a la Argentina para comenzar su período de vacaciones, luego de una intensa gira por la India y de la reciente consagración con Inter Miami en la MLS. El astro aterrizó alrededor de las 10 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, en Santa Fe, y desde allí se trasladó por vía terrestre hacia la zona de Rosario.
La llegada no se produjo en el Aeropuerto Internacional de Rosario debido a que la terminal de Fisherton permanece cerrada por obras de infraestructura, lo que obligó a modificar la logística habitual. Tras completar los trámites correspondientes en Sauce Viejo, Messi continuó su recorrido por la autopista Santa Fe-Rosario rumbo a su casa en Funes, donde pasará Navidad y Año Nuevo junto a su familia.
El arribo generó un fuerte revuelo en la capital santafesina. Decenas de fanáticos se acercaron desde temprano al perímetro del aeropuerto para intentar ver al capitán de la Selección, que volvió a pisar suelo santafesino después de más de 14 años. La última vez había sido el 16 de julio de 2011, cuando Argentina quedó eliminada por penales ante Uruguay en los cuartos de final de la Copa América disputada en el país.
Además del descanso por las fiestas de fin de año, Messi permanecerá en la región por un motivo familiar ya que asistirá al casamiento de su hermana, previsto para el próximo 3 de enero. Luego de esos compromisos, el rosarino retomará su agenda deportiva con la mirada puesta en la pretemporada y en el gran objetivo que asoma en el horizonte: el Mundial de 2026.