Video: la reacción de Messi tras un regalo de un juvenil de River que revolucionó las redes

La Messi Cup comenzó esta semana en Miami y rápidamente captó la atención por varios momentos que trascendieron el torneo. Uno de ellos tuvo como protagonista a Lionel Messi, quien protagonizó una escena muy comentada al recibir un obsequio inesperado por parte de un juvenil de River después del triunfo 5-1 del equipo argentino frente al Inter de Milán.
Al finalizar el encuentro, el capitán de la Selección se acercó al campo de juego para saludar a los jóvenes futbolistas. Allí, un integrante del conjunto “millonario” le entregó una camiseta, gesto que el astro aceptó con naturalidad. Messi abrazó al chico y posó con él en una imagen que quedó registrada para todos los presentes.
Tras una serie de fotografías, el rosarino se ubicó en un banco junto a allegados y exhibió la camiseta antes de guardarla con cuidado. Luego apareció doblando otra casaca de River, un detalle que llamó la atención y que rápidamente se reprodujo en redes sociales, donde la escena se viralizó entre los hinchas.
La repercusión fue inmediata: usuarios del “Millonario” celebraron la actitud y volvieron a mencionar la teoría de una simpatía del delantero por River, pese a que en numerosas oportunidades él reafirmó que su corazón futbolístico está ligado a Newell’s. El intercambio en Miami alimentó una vez más esa conversación digital que rodea cada aparición pública del campeón del mundo.
El torneo y la presentación
En paralelo, la primera edición de la Messi Cup reunió a instituciones de gran jerarquía internacional en la categoría Sub 16, como Inter Miami, Inter de Milán, Manchester City, Chelsea, FC Barcelona, Atlético de Madrid, River y Newell’s. Durante la presentación oficial, Messi fue sorprendido por los juveniles del club rosarino, quienes entonaron “Soy de Newell’s, de Newell’s yo soy”, gesto que el astro respondió con sonrisas mientras la seguridad intentaba moderar la euforia del momento.