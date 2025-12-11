Video: la reacción de Messi tras un regalo de un juvenil de River que revolucionó las redes

La Messi Cup comenzó esta semana en Miami y rápidamente captó la atención por varios momentos que trascendieron el torneo. Uno de ellos tuvo como protagonista a Lionel Messi, quien protagonizó una escena muy comentada al recibir un obsequio inesperado por parte de un juvenil de River después del triunfo 5-1 del equipo argentino frente al Inter de Milán.